Qué canal pasa Universidad de Chile vs. Alianza Lima hoy por la Copa Sudamericana

Luego de lo que fue el empate en Perú, el Bulla y el Blanquiazul se enfrentan en Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Universidad de Chile y Alianza Lima se enfrentan por la Copa Sudamericana.
© Getty ImagesUniversidad de Chile y Alianza Lima se enfrentan por la Copa Sudamericana.

A partir de las 21:30, en el Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 se enfrentan Universidad de Chile y Alianza Lima, quienes definirán a uno de los clasificados a las semifinales.

En tierras peruanas, el primer compromiso terminó igualado sin goles y con la expulsión del defensor Carlos Zambrano, quien se perderá el cotejo en el país trasandino. El árbitro de este encuentro es el colombiano Carlos Betancur, quien está asistido por Richard Ortiz y Miguel Roldán, mientras que Heiner Castro y Yadir Acuña formarán parte del VAR.

¿Qué canal pasa Universidad de Chile vs. Alianza Lima hoy por la Copa Sudamericana?

Tanto para la República Argentina, como para el resto de Latinoamérica, el partido entre Universidad de Chile y Alianza Lima tendrá la televisación de DSports, en los canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Cabe destacar que también podrá observarse vía online, a través de DGO, el servicio de streaming que ofrece la señal, que requiere suscripción previa.

¿A qué hora juegan Universidad de Chile vs. Alianza Lima, país por país?

  • 21.30: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 20.30: Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Este-EST)
  • 19.30: Ecuador, Perú, Colombiay Estados Unidos (Central-CST)
  • 18.30: Estados Unidos (Montaña-MST) y México
  • 17.30: Estados Unidos (Pacífico-PST)
