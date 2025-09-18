Por qué clasificó Universidad de Chile y no Independiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Después de la caótica y escalofriante jornada que se vivió en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini donde las parcialidades de Independiente y Universidad de Chile protagonizaron enfrentamientos notablemente agresivos, ahora se llevan a cabo los cuartos de final de la Copa Sudamericana y solo uno de ellos sí es partícipe de dicha ronda.

Durante el martes y el miércoles se dieron cruces de la fase correspondiente a esta edición del certamen continental de segundo orden, pero este jueves se lleva a cabo el partido en cuestión. Ya sin el Rojo en la competición, el elenco chileno se mide frente a Alianza Lima en el primero de los compromisos decisivos de ida y vuelta para intentar conseguir la clasificación a la semifinal.

Lo cierto es que Conmebol decidió que Independiente sea eliminado y Universidad de Chile avance a la siguiente instancia. Después de varias semanas de descargos de todas las partes envueltas en este dilema, el ente regulador comunicó el fallo final y llenó de polémica la determinación de que uno de los equipos continúe en la Copa Sudamericana y el otro sea descalificado.

Los incidentes entre los hinchas de Universidad de Chile e Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. (Getty Images)

A pesar de que parte de los hinchas de ambos elencos fueron los que protagonizaron los incidentes que dieron vuelta el planeta, desde la sede ubicada en Paraguay resolvieron que solo el Rojo sea corrido del certamen mientras que el conjunto trasandino adquirió su boleto a los cuartos de final. Pese a que desde Avellaneda quisieron apelar, los hechos son los ya mencionados.

En definitiva, la Conmebol expuso su decisión y es por eso que se llegó a este momento, aunque tiene su pizca de controversia. A raíz de eso, Universidad de Chile se mide ante Alianza Lima para ir en busca de una eventual clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana y meterse en el lote de los 4 aspirantes al segundo trofeo más importante de la región sur del continente.

Publicidad

Publicidad

Este jueves 18 de septiembre, la institución peruana recibe a los trasandinos en el reconocido Estadio Alejandro Villanueva de la capital incaica. Una semana más tarde, es decir el próximo jueves 25 de septiembre U. de Chile será local ante Alianza Lima pero sin la posibilidad de que asista el público, ya que esa es una de las sanciones que determinó la Conmebol a pesar de la clasificación.

ver también Los pésimos números de Palmeiras como local que ilusionan a River en la Copa Libertadores