Dónde ver Lanús vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

Después de lo que fue el empate en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, a partir de las 19:00, Lanús y Universidad de Chile definen al segundo finalista de la Copa Sudamericana, en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez y con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera.

El último martes, Atlético Mineiro se quedó con el cruce frente a Independiente del Valle, y el elenco dirigido por Jorge Sampaoli espera por el Granate o el Bulla, que tendrá la transmisión exclusiva por parte de Disney+ y DSports. Un dato a destacar es que el recinto estará repleto de hinchas argentinos, ya que los chilenos cumplen con una sanción por los gravísimos incidentes que se ocasionaron en agostos, ante Independiente.

A qué hora se juega el partido Lanús vs. Universidad de Chile y cómo verlo por TV

El puntapié inicial del partido entre Lanús y Universidad de Chile, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, será a las 19:00 horas de la República Argentina.

En cuanto a la televisación de este compromiso en cuestión, hay que destacar que el mismo podrá visualizarse por intermedio de las pantallas de Disney+ y DSports.

Lanús y Universidad de Chile jugaron la ida en Santiago e igualaron 2-2. (Getty Images)

Qué pasa si Lanús gana, empata o pierde vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana

Si Lanús gana frente a la Universidad de Chile por cualquier marcador, se clasificará automáticamente a la final de la Copa Sudamericana.

Si Lanús empata ante la Universidad de Chile, la serie continuará igualada. Por ende, la historia deberá definirse por intermedio de los penales.

Si Lanús pierde ante la Universidad de Chile, será el combinado visitante el que se transforme en finalista de la Copa Sudamericana.

DATOS CLAVE