Dónde ver Lanús vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

Después de lo que fue el empate en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, a partir de las 19:00, Lanús y Universidad de Chile definen al segundo finalista de la Copa Sudamericana, en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez y con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera.
El último martes, Atlético Mineiro se quedó con el cruce frente a Independiente del Valle, y el elenco dirigido por Jorge Sampaoli espera por el Granate o el Bulla, que tendrá la transmisión exclusiva por parte de Disney+ y DSports. Un dato a destacar es que el recinto estará repleto de hinchas argentinos, ya que los chilenos cumplen con una sanción por los gravísimos incidentes que se ocasionaron en agostos, ante Independiente.
A qué hora se juega el partido Lanús vs. Universidad de Chile y cómo verlo por TV
El puntapié inicial del partido entre Lanús y Universidad de Chile, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, será a las 19:00 horas de la República Argentina.
En cuanto a la televisación de este compromiso en cuestión, hay que destacar que el mismo podrá visualizarse por intermedio de las pantallas de Disney+ y DSports.
Lanús y Universidad de Chile jugaron la ida en Santiago e igualaron 2-2. (Getty Images)
Qué pasa si Lanús gana, empata o pierde vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana
- Si Lanús gana frente a la Universidad de Chile por cualquier marcador, se clasificará automáticamente a la final de la Copa Sudamericana.
- Si Lanús empata ante la Universidad de Chile, la serie continuará igualada. Por ende, la historia deberá definirse por intermedio de los penales.
- Si Lanús pierde ante la Universidad de Chile, será el combinado visitante el que se transforme en finalista de la Copa Sudamericana.
DATOS CLAVE
- Universidad de Chile y Lanús empataron 2-2 en la semifinal de ida de Copa Sudamericana.
- El partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile será este jueves a las 19 horas de Buenos Aires.
- Atlético Mineiro se convirtió en el primer finalista al vencer a Independiente del Valle 3-1 en Belo Horizonte.