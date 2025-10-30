Es tendencia:
Dónde ver Lanús vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

Se define al segundo finalista de la Copa Sudamericana, donde el Granate y el Bulla se enfrentan en Buenos Aires.

Por Julián Mazzara

Universidad de Chile y Lanús empataron en Santiago.
Después de lo que fue el empate en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, a partir de las 19:00, Lanús y Universidad de Chile definen al segundo finalista de la Copa Sudamericana, en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez y con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera.

El último martes, Atlético Mineiro se quedó con el cruce frente a Independiente del Valle, y el elenco dirigido por Jorge Sampaoli espera por el Granate o el Bulla, que tendrá la transmisión exclusiva por parte de Disney+ y DSports. Un dato a destacar es que el recinto estará repleto de hinchas argentinos, ya que los chilenos cumplen con una sanción por los gravísimos incidentes que se ocasionaron en agostos, ante Independiente.

A qué hora se juega el partido Lanús vs. Universidad de Chile y cómo verlo por TV

El puntapié inicial del partido entre Lanús y Universidad de Chile, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, será a las 19:00 horas de la República Argentina.

En cuanto a la televisación de este compromiso en cuestión, hay que destacar que el mismo podrá visualizarse por intermedio de las pantallas de Disney+ y DSports.

Qué pasa si Lanús gana, empata o pierde vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana

  • Si Lanús gana frente a la Universidad de Chile por cualquier marcador, se clasificará automáticamente a la final de la Copa Sudamericana.
  • Si Lanús empata ante la Universidad de Chile, la serie continuará igualada. Por ende, la historia deberá definirse por intermedio de los penales.
  • Si Lanús pierde ante la Universidad de Chile, será el combinado visitante el que se transforme en finalista de la Copa Sudamericana.
DATOS CLAVE

  • Universidad de Chile y Lanús empataron 2-2 en la semifinal de ida de Copa Sudamericana.
  • El partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile será este jueves a las 19 horas de Buenos Aires.
  • Atlético Mineiro se convirtió en el primer finalista al vencer a Independiente del Valle 3-1 en Belo Horizonte.
