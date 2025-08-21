Es tendencia:
¿Qué decía el comunicado fake sobre la descalificación de Independiente y Universidad de Chile de la Copa Sudamericana

Mientras se espera conocer qué sanciones recibirán el equipo argentino y el chileno, un falso comunicado atribuido a CONMEBOL acaparó toda la atención en redes sociales.

Por Juan Ignacio Portiglia

Las redes sociales fueron marco de un falso comunicado de CONMEBOL que se volvió viral sobre las sanciones aplicables a Independiente y Universidad de Chile como consecuencia de los graves episodios de violencia que protagonizaron sus hinchas en el Estadio Libertadores de América, en el marco del partido revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana.

A falta de una comunicación oficial de la decisión, el documento fake refirió a la determinación de descalificar a ambos equipos de la Copa Sudamericana “luego de un exhaustivo análisis de los informes arbitrales, de la Comisión de Árbitros, de la Dirección de Competiciones y de Seguridad, así como de los antecedentes presentados por los órganos disciplinarios competentes”.

También decía que como consecuencia de la descalificaciones de ambos clubes que buscaban sellar boleto a cuartos de final, Alianza Lima, equipo peruano que esperaba por el ganador de esa serie, había sido “promovido directamente a la fase de Semifinales del torneo”.

El falso comunicado también atribuía a CONMEBOL la exclusión de Independiente y Universidad de Chile de competiciones futuras organizadas bajo su órbita tanto en 2026 como en 2027, incluso “cuando su desempeño deportivo en los torneos locales les permitiera clasificarse”.

Y en relación al Estadio Libertadores de América, propiedad de Independiente, la inhabilitación por tiempo indeterminado para albergar partidos de competencias CONMEBOL, “quedando dicha habilitación sujeta a la evaluación futura de las condiciones de seguridad, infraestructura y cumplimiento normativo”.

El único comunicado oficial de CONMEBOL hasta el momento

Horas antes que se volviera viral un falso comunicado sobre su determinación definitiva, CONMEBOL dio a conocer de manera oficial su postura en relación a los episodios de violencia que se desarrollaron en el Estadio Libertadores de América.

“En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio.

La CONMEBOL se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria.

En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes.

Finalmente, la Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse”.

