Qué pasa si Racing gana, empata o pierde ante Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

Racing llega a Río de Janeiro algo complicado con los puntos y también con el juego. Por las dudas, ya sacó la calculadora.

Después de lo que fue el triunfo de Caracas sobre Independiente Petrolero, en tierras bolivianas, la fecha 4 del Grupo E de la Copa Sudamericana se cierra en Río de Janeiro, donde Botafogo recibe a Racing.

Tabla de posiciones del Grupo E de la Copa Sudamericana

¿Qué pasa si Racing gana, empata o pierde ante Botafogo por la Copa Sudamericana?

Si Racing gana , alcanza la línea de 7 unidades y no solo tendrá la misma cantidad de puntos que Botafogo, sino que se meterá de lleno en la pelea por el primer puesto, el cual otorga la clasificación inmediata a los octavos de final.

, alcanza la línea de 7 unidades y no solo tendrá la misma cantidad de puntos que Botafogo, sino que se meterá de lleno en la pelea por el primer puesto, el cual otorga la clasificación inmediata a los octavos de final. Si Racing empata , llega a 5 puntos y mantiene chances de pelear el grupo, pero sin margen de error. De hecho, queda casi obligado a ganar los dos partidos restantes.

, llega a 5 puntos y mantiene chances de pelear el grupo, pero sin margen de error. De hecho, queda casi obligado a ganar los dos partidos restantes. Si Racing pierde, se queda con 4 puntos y muy lejos del líder. Así, el primer puesto pasa a ser casi imposible y solamente le quedará la oportunidad de pelear por el segundo lugar. Incluso, deberá ganarle obligatoriamente a Caracas para no quedar eliminado.

¿Qué canal pasa Botafogo vs. Racing?

El partido entre Botafogo y Racing, correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, podrá visualizarse exclusivamente por intermedio de la plataforma Disney+ Premium y también a través de ESPN.

¿A qué hora se juega Botafogo vs. Racing?

Botafogo y Racing se encontrarán frente a frente este miércoles 6 de mayo, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en el Estádio Nilton Santos, ubicado en la ciudad de Río de Janeiro.

DATOS CLAVES

Racing necesita ganar para alcanzar los 7 puntos y pelear por el primer puesto.

necesita ganar para alcanzar los y pelear por el primer puesto. El triunfo de Caracas sobre Independiente Petrolero precede al cierre de la fecha 4 .

sobre precede al cierre de la . Una derrota deja a Racing con 4 puntos, obligándolo a ganar contra Caracas.