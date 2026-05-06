Cómo ver Botafogo vs. Racing por la Copa Sudamericana: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

En el Estádio Nilton Santos, el Fogão recibe a la Academia, a quien ya derrotó en la primera rueda de la fase de grupos.

Este miércoles 6 de mayo, se enfrentan Botafogo y Racing por la fecha 4 del Grupo E de la Copa Sudamericana en el Estádio Nilton Santos. El árbitro es el colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR se encuentra el uruguayo Leodán González.

Luego de lo que fue el triunfo de Caracas sobre Independiente Petrolero, que dejó a los venezolanos como únicos líderes de la zona, tanto el cuadro brasileño como el argentino precisan de una victoria que les permita seguir soñando con la clasificación a la siguiente instancia.

Estádio Nilton Santos. (Buda Mendes/Getty Images)

¿Qué canal pasa Botafogo vs. Racing?

El partido entre Botafogo y Racing, correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, podrá visualizarse exclusivamente por intermedio de la plataforma Disney+ Premium y también a través de ESPN.

A qué hora se juega Botafogo vs. Racing

Botafogo y Racing se encontrarán frente a frente este miércoles 6 de mayo, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en el Estádio Nilton Santos, ubicado en la ciudad de Río de Janeiro.

Probables formaciones de Botafogo y Racing

BOTAFOGO: Neto; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Alexander Barboza, Alex Telles; Cristian Medina; Danilo, Edenilson, Matheus Martins; Kadir Barría y Arthur Cabral. DT: Franclim Carvalho.

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RACING: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini o Alan Forneris, Baltasar Rodríguez, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Gonzalo Sosa, Adrián Martínez y Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.

Tabla de posiciones del Grupo E de la Copa Sudamericana