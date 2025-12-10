Es tendencia:
Qué canal pasa Flamengo vs. Cruz Azul por la Copa Intercontinental de la FIFA 2025

Desde las 14, el campeón de la Libertadores enfrentará al de la Concachampions por un lugar en semifinales. Espera Pyramids de Egipto.

Por Joaquín Alis

Este miércoles 10 de diciembre a partir de las 14, Flamengo y Cruz Azul se ven las caras en la Copa Intercontinental de la FIFA 2025. El encuentro, que tendrá lugar en el Estadio Áhmad bin Ali, ubicado en Rayán, otorgará un lugar en las semifinales, donde ya espera Pyramids FC.

El Mengao llega a este compromiso gracias a haber sido campeón de la Copa Libertadores 2025, derrotando a Palmeiras en la final el pasado 29 de noviembre. Días después, también logró quedarse con el Brasileirao, obteniendo tres puntos más que el Verdao.

El conjunto mexicano se ganó este boleto por haber ganado la Concachampions a mediados de año. El 1 de junio, la Máquina Cementera goleó 5 a 0 a Vancouver Whitecaps y se consagró como el mejor equipo de la CONCACAF.

Dónde ver EN VIVO Flamengo vs. Cruz Azul por la Copa Intercontinental 2025

El compromiso entre Flamengo y Cruz Azul por la Copa Intercontinental 2025, cuenta con varias opciones para ver el partido en vivo. El partido se puede observar a través de la pantalla de DSports, pero también existe la posibilidad de sintonizarlo por FIFA+, DGO y DAZN.

Pyramids FC espera rival

En semifinales aguarda Pyramids FC de Egipto, nada más ni nada menos que el campeón de la Copa Africana de Campeones (CAF Champions League). A diferencia de los dos equipos de América, tuvo que dejar en el camino a dos rivales: Auckland City en la Primera Fase y Al Ahli en la segunda.

DATOS CLAVE

  • Flamengo y Cruz Azul juegan hoy 10 de diciembre, 14:00, en el Estadio Áhmad bin Ali.
  • Ver transmisión en vivo por DSports, FIFA+, DGO y DAZN del partido de Copa Intercontinental.
  • El ganador enfrentará a Pyramids FC en semifinales de la Copa Intercontinental.
