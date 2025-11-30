Flamengo le pidió a Lionel Scaloni que convoque a Agustín Rossi a la Selección Argentina

No había pasado ni una hora de la victoria sobre el Palmeiras (gracias al tanto de cabeza de Danilo a los 22 minutos del segundo tiempo) por la Final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental de Lima, Perú, que Flamengo se lanzó directamente hacia Lionel Scaloni con un pedido clarísimo por su arquero, Agustín Rossi.

”Teléfono, Scaloni”, fue la descripción de la publicación del Mengao en su cuenta de Twitter, sobre una imagen en la que se lo ve al Ex Boca y Lanús, entre otros, alzando el codiciado trofeo que condecora al mejor equipo de la zona sur del continente americano.

Tal mensaje cae en un momento en el que es de público conocimiento que el estratega de la Selección Argentina está buscando las mejores variantes en todos los puestos en pos de confeccionar el plantel que defenderá el título obtenido en Qatar 2022 en la Copa Del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

En el rol de arquero, está claro que solo queda resolver quién ocupará la plaza que estará detrás del Dibu Martínez y de Gerónimo Rulli (este último, de gran en la temporada 2025/2026 con 5 vallas invictas en 16 partidos, siendo así clave para que el Olympique de Marsella sea segundo en la Ligue 1 y se ubique en los puestos de clasificación para los Play Off de la Champions League).

La publicación con la que Flamengo le pidió a Lionel Scaloni que convoque a Agustín Rossi.

Al respecto, los nombres que circularon recientemente fueron los de Walter Benítez (suplente de Dean Henderson en el Crystal Palace), Juan Musso (suplente de Jan Oblak en el Atlético de Madrid) y Facundo Cambeses (titular en Racing), que se metió entre los candidatos al ser citado para los amistosos con Venezuela y Puerto Rico en octubre.

Publicidad

Publicidad

En tanto que Agustín Rossi solo llegó a ser suplente contra Bolivia el 10 de septiembre del 2021 por las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022. De hecho, a raíz de que nunca jugó para la Selección Argentina, en Brasil especularon, frente a su nacionalización brasileña, que puede ser llamado por Carlo Ancelotti para la Verdeamarela.

ver también Copa Libertadores 2025: Flamengo embolsó casi lo mismo que el campeón de la Champions League

ver también El insólito caso del futbolista que perdió las dos finales de Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras

Los números de Agustín Rossi en la Copa Libertadores 2025

Agustín Rossi, sin dudas, fue clave para que Flamengo fuera campeón de la Copa Libertadores 2025. Solo recibió 5 goles en 13 partidos disputados. Fueron en la derrota 2 a 1 y en el empate 1 a 1 con Central Córdoba en Fase de Grupos y en la victoria 2 a 1 y derrota 1 a 0 con Estudiantes de La Plata en los Cuartos de Final. En total registró 9 vallas invictas, entre ellas las dos semifinales con Racing y la Final con Palmeiras.

En síntesis

El Flamengo campeón de la Copa Libertadores 2025 pidió la convocatoria de Agustín Rossi .

campeón de la Copa Libertadores pidió la convocatoria de . El club le envió un mensaje directo a Lionel Scaloni vía Twitter tras ganar el trofeo en Lima, Perú.

vía tras ganar el trofeo en Lima, Perú. El arquero Agustín Rossi solo fue suplente en la Selección Argentina contra Bolivia el 10/09/2021.

Publicidad