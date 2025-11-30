Copa Libertadores 2025: Flamengo embolsó casi lo mismo que el campeón de la Champions League

La Confederación Sudamericana de Fútbol repartió cifras por la Final de la Copa Libertadores 2025 que le sacaron una sonrisa, incluso, a Leila Pereira, la presidente del Palmeiras, equipo que, esta vez, cayó con Flamengo (1 a 0 con gol de Danilo a los 22 minutos del segundo tiempo) y que no pudo quedarse con el trofeo más codiciado en la región.

El subcampeón se llevó un premio de 7 millones de dólares, los cuales se añaden a todo lo recolectado durante su camino en el certamen que cada año condecora al nuevo campeón del Cono Sur de América. Ya le habían depositado 16,5 millones por haber superado cada instancia y 1.800.000 por los 6 partidos que ganó en Fase de Grupos, lo que da un total de USD 18.350.000.

Aun así, hay una lógica diferencia con lo que percibió el ganador de la Copa Libertadores 2025. Conmebol exhibió una gigantografía del cheque que le entregó al Flamengo por 24 millones de dólares, el premio económico por haber vencido al Palmeiras. En tanto que con el resto de los ingresos que se adjudicó por partidos ganados y clasificación en cada ronda, alcanzó una cifra general de USD 36.150.000.

Con este número para el campeón de la Copa Libertadores, Conmebol se le pegó a la UEFA con el monto que le otorgará al que se quede con la Champions League en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, el próximo 30 de mayo, puesto que el premio, para la vigente edición, ascendió a los 25 millones de euros. Eso sí, en cuanto a los subcampeones existe una distancia notoria, dado que al que quede segundo en el Viejo Continente le depositarán 18,5 millones de euros.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, con el cheque de campeón de la Copa Libertadores 2025 para Flamengo. Getty.

Los ingresos que recibirá Flamengo por la Recopa, Copa Intercontinental y Mundial de Clubes 2029

Las ganancias del Flamengo por ser campeón de la Copa Libertadores 2025 no se detienen con el mencionado cheque que ya le hizo entrega Conmebol. Es que por haberse coronado como el nuevo rey de Sudamérica, clasificó a otras tres competencias internacionales.

Por un lado, se medirá a Lanús (campeón de la Copa Sudamericana al derrotar a Atlético Mineiro) en la Recopa Sudamericana. El año pasado, en la edición que disputaron Racing y Botafogo, la entidad con base en Luque repartió 1,8 millones para la Academia (campeón) y 900 mil dólares para el elenco carioca.

Por el otro, la FIFA desenvolverá en diciembre la segunda reedición de la Copa Intercontinental. Primero, Flamengo se medirá al Cruz Azul en el Desafío de las Américas el próximo 10 de diciembre en el Estadio Áhmad bin Ali de Doha, Qatar. Si gana, chocará con el Pyramids de Egipto en la Copa Challenger el 13 del mismo mes. Y si supera a los africanos, se verá las caras con el PSG en la Final de la Intercontinental el miércoles 17.

Por esto mismo, en 2024, el Pachuca, que cayó en la Final con el Real Madrid, se llevó 8 millones de dólares (hubieran sido 9 si derrotaba a los merengues). Mientras que por el Mundial de Clubes (a disputarse en 2029 en sede todavía a confirmar), el propio Flamengo, por haber participado de la edición 2025 en los Estados Unidos y llegar a los 8vos de Final -instancia en la que fue eliminado por el Bayern Munich-, fue beneficiado con 27,7 millones de dólares.

