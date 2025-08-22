Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Atentos River, Racing, Vélez y Estudiantes: se confirmaron las fechas de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Luego de conocer los clasificados, la Conmebol anunció qué días se jugarán los cruces de la próxima instancia de eliminación directa.

Por Nahuel De Hoz

El trofeo de la Copa Libertadores de América.
© GettyEl trofeo de la Copa Libertadores de América.

Luego de tres días de encuentros apasionantes, ya se conocieron los 8 equipos que clasificaron a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Tras dejar atrás a sus contrincantes en la ronda anterior, ahora la CONMEBOL anunció qué días se jugarán los cruces, tanto los compromisos por la ida como las posteriores revanchas para sentenciar a los ganadores de las series.

De esta manera, River, Racing, Vélez y Estudiantes de La Plata son los cuatro equipos argentinos que ya saben con exactitud las fechas de sus partidos en condición de local y de visitante, según corresponda el orden. A través de un posteo en las redes sociales más importantes, el ente que regula el fútbol sudamericano comunicó los detalles más relevantes.

Cabe destacar que el lote de los elencos que durante esta semana avanzaron de fase en el certamen continental, son: Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo y Liga de Quito. Dos de ellos se enfrentarán a dos conjuntos albicelestes, ya que los duelos restantes se dan entre la Academia y el Fortín por un lado, mientras que completan los ecuatorianos y los que llevan el nombre de la ciudad brasileña.

Lo cierto es que las series de los equipos argentinos quedaron de la siguiente manera: Vélez y Racing jugarán los martes 16 y 23 de septiembre, por lo que será la primera en definirse. A su vez, River y Palmeiras chocarán los miércoles 17 y 24 de septiembre, mientras que Estudiantes de La Plata y Flamengo se medirán los jueves 18 y 25 del mismo mes mencionado.

Tweet placeholder

Siguiendo el orden cronológico y a raíz de las ventajas deportivas, los cotejos entre el Fortín y la Academia serán primero en el José Amalfitani y luego en el Cilindro de Avellaneda. El Millonario comenzará de local en el Estadio Monumental y cerrará la fase en el mítico Allianz Parque. Por último, el Pincha arrancará jugando en el Maracaná y definirá la instancia en UNO.

Publicidad

El otro compromiso que no contiene cuadros de Argentina entre Liga de Quito y Sao Paulo, tendrá inicio en la siempre complicada altura de Ecuador (2.800 metros sobre el nivel del mar). Para culminar los cuartos de final y conocer todos los semifinalistas, se volverán a cruzar en el Estadio Morumbí, que es conocido mundialmente.

Tras las victorias de River y Palmeiras, así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores

ver también

Tras las victorias de River y Palmeiras, así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

jpasman
toti pasman

"Una tragedia en la que perdió el fútbol, producto del peor operativo de seguridad que recuerde"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Marcos Rojo reveló que lo llamaron dos equipos de Libertadores además de Racing: “Elegí porque es candidato”
Fútbol Argentino

Marcos Rojo reveló que lo llamaron dos equipos de Libertadores además de Racing: “Elegí porque es candidato”

River y Boca afuera: así está la clasificación al Mundial de Clubes 2029 tras los octavos de final de la Libertadores
Mundial de Clubes

River y Boca afuera: así está la clasificación al Mundial de Clubes 2029 tras los octavos de final de la Libertadores

Así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Mientras se aguarda por la definición entre Independiente y U de Chile, Conmebol tomó una decisión con Alianza Lima en cuartos de final
Copa Sudamericana

Mientras se aguarda por la definición entre Independiente y U de Chile, Conmebol tomó una decisión con Alianza Lima en cuartos de final

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo