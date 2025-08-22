Atentos River, Racing, Vélez y Estudiantes: se confirmaron las fechas de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Luego de tres días de encuentros apasionantes, ya se conocieron los 8 equipos que clasificaron a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Tras dejar atrás a sus contrincantes en la ronda anterior, ahora la CONMEBOL anunció qué días se jugarán los cruces, tanto los compromisos por la ida como las posteriores revanchas para sentenciar a los ganadores de las series.

De esta manera, River, Racing, Vélez y Estudiantes de La Plata son los cuatro equipos argentinos que ya saben con exactitud las fechas de sus partidos en condición de local y de visitante, según corresponda el orden. A través de un posteo en las redes sociales más importantes, el ente que regula el fútbol sudamericano comunicó los detalles más relevantes.

Cabe destacar que el lote de los elencos que durante esta semana avanzaron de fase en el certamen continental, son: Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo y Liga de Quito. Dos de ellos se enfrentarán a dos conjuntos albicelestes, ya que los duelos restantes se dan entre la Academia y el Fortín por un lado, mientras que completan los ecuatorianos y los que llevan el nombre de la ciudad brasileña.

Lo cierto es que las series de los equipos argentinos quedaron de la siguiente manera: Vélez y Racing jugarán los martes 16 y 23 de septiembre, por lo que será la primera en definirse. A su vez, River y Palmeiras chocarán los miércoles 17 y 24 de septiembre, mientras que Estudiantes de La Plata y Flamengo se medirán los jueves 18 y 25 del mismo mes mencionado.

Siguiendo el orden cronológico y a raíz de las ventajas deportivas, los cotejos entre el Fortín y la Academia serán primero en el José Amalfitani y luego en el Cilindro de Avellaneda. El Millonario comenzará de local en el Estadio Monumental y cerrará la fase en el mítico Allianz Parque. Por último, el Pincha arrancará jugando en el Maracaná y definirá la instancia en UNO.

El otro compromiso que no contiene cuadros de Argentina entre Liga de Quito y Sao Paulo, tendrá inicio en la siempre complicada altura de Ecuador (2.800 metros sobre el nivel del mar). Para culminar los cuartos de final y conocer todos los semifinalistas, se volverán a cruzar en el Estadio Morumbí, que es conocido mundialmente.