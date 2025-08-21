Tras las victorias de River y Palmeiras, así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Luego de tres días de mucha acción en el certamen más competitivo de Sudamérica, ya quedaron definidos los cruces de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Con algunos batacazos y otros candidatos que reconfirmaron su jerarquía para ir en busca del título, ya se revelaron cuáles son los 8 equipos que todavía están en carrera. Conocé cómo quedó el cuadro…

El día martes fueron tres los elencos que sacaron boleto a la siguiente instancia. Vélez fue contundente ante Fortaleza y ganó 2-0, Sao Paulo debió sufrir en los penales para vencer a Atlético Nacional de Medellín y Racing consiguió la clasificación frente a Peñarol de manera agónica gracias al 3-1 en una de las últimas jugadas de una noche electrizante en el Cilindro de Avellaneda.

La jornada del miércoles tuvo dos encuentros por dicha competición. En primer lugar, Estudiantes de La Plata avanzó a la siguiente fase luego de mantener la ventaja en el global que consiguió en el primer compromiso. Además, Flamengo venció 2-0 a Inter de Porto Alegre y reconfirmó lo hecho en la ida, donde también había ganado pero por la mínima, y así pasó de ronda.

Este jueves se definieron los últimos tres clasificados. La gran sorpresa fue protagonizada por Liga de Quito, que ganó 2-0 y le dio vuelta la serie a Botafogo. Palmeiras solamente se encargó de mantener la enorme ventaja que consiguió en el encuentro de ida, por lo que no sufrió peligro en la revancha y así sacó boleto a la siguiente instancia del certamen internacional.

El último en conseguir la clasificación fue River, que empató 1-1 en la serie ante Libertad de Paraguay pero se impuso desde la vía de penales para estar presente en los cuartos de final. Con Franco Armani como figura por atajar el último disparo, el Millonario está en la próxima fase de la Copa Libertadores, donde se medirá con uno de los principales favoritos al título.

Sebastián Driussi durante la celebración del gol que marcó en el encuentro entre River y Libertad. (Getty Images)

El cuadro de los cuartos de final