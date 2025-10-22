Cuándo se juega la revancha entre Racing y Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Este miércoles, con el Estadio Maracaná de Río de Janeiro como testigo y como escenario, Flamengo y Racing Club se encontraron frente a frente bajo la órbita del partido de ida de las semifinales de la presente edición de la Copa Libertadores de América.

En ese contexto, el primer tiempo del encuentro fue extremadamente parejo y equilibrado, con un leve dominio de los anfitriones pero con una Academia plantándose de muy buena manera, Así las cosas, el descanso llegó sin emociones en el marcador.

Luego, ya en la etapa complementaria, esa tendencia se mantuvo. Sin embargo, cuando transcurrían jugados 43 minutos, Flamengo encontró la apertura del marcador y estampó el 1-0 que luego sería definitivo. Lo hizo por intermedio de Jorge Carrascal.

Flamengo y Racing se enfrentaron en el Maracaná. (Foto: Getty)

Cuándo se juega la vuelta entre Racing y Flamengo

En medio de ese panorama, los ojos se posaron sobre el encuentro de vuelta entre Racing Club y Flamengo, a desarrollarse en el Cilindro de Avellaneda. No es un detalle menor que, al cabo de dicho partido, se conocerá al primer finalista de la Copa Libertadores 2025.

Ese duelo en territorio argentino se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de octubre, desde las 21:30 horas. Cabe destacar que el mismo, entre los dirigidos por Gustavo Costas y los comandados por Filipe Luís, podrá visualizarse por intermedio de la pantalla de Disney+.

