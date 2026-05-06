Darío Benedetto, tras vencer a Boca: “Todavía estamos de pie en la Libertadores”

El Pipa celebró el primer triunfo de su equipo en la fase de grupos y avisó que lucharán por clasificar a la siguiente ronda.

Con gol de Héctor Villalba en el segundo tiempo, por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Conmebol Libertadores, en el Estadio Monumental Banco Pichincha, Boca perdió 1 a 0 con Barcelona de Ecuador, por lo que de esta manera complicó sus chances de clasificar a octavos de final.

Luego del encuentro, Darío Benedetto, delantero del elenco ecuatoriano, habló con los medios de prensa, en donde se mostró feliz por vencer a su ex equipo, ya que de esta manera los ‘Canarios’ siguen con mínimas chances de clasificar a los octavos de final.

“La verdad que estoy muy contento por el rendimiento que tuvo el equipo. Realmente hicimos un gran partido, es un triunfo que necesitábamos en la copa y no está muerto quien pelea. Estamos todavía de pie, vamos a ver hasta dónde nos da. Este es el camino a seguir”, inició el argentino en diálogo con la transmisión oficial.

Siguiendo por la misma línea, agregó una charla con ESPN en zona mixta, para celebrar la primera victoria de su equipo en la fase de grupos: “Creo que hicimos un gran partido contra un rival que viene jugando muy bien. Lo necesitábamos y ojalá seguir de la misma manera”.

Además, se mostró confiado en pelear por un lugar en los octavos de final: “Vamos a dar pelea hasta que nos de. Tenemos que sacar resultados en los partidos que quedan y que se den otros, así que seguimos ilusionados. Sabemos que está difícil el grupo y vamos a dar pelea en el final”.

Y cerró con su explicación sobre por qué no salió a jugar el segundo tiempo, cuando el partido seguía empatado 0 a 0: “Vengo jugando todos los partidos y tuve una molestia en el isquiotibial. El domingo tenemos un partido importante y tenemos que sumar en el torneo también”.

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"HICIMOS UN GRAN PARTIDO CONTRA UN RIVAL QUE ESTÁ JUGANDO EN LOS ÚLTIMO PARTIDOS MUY BIEN". Darío Benedetto analizó el triunfazo de Barcelona de Guayaquil ante Boca.



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Así está la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores

Datos claves

Barcelona de Ecuador venció 1 a 0 a Boca con gol de Héctor Villalba .

venció a Boca con gol de . Darío Benedetto salió reemplazado en el entretiempo por una molestia en el isquiotibial .

salió reemplazado en el entretiempo por una . El equipo ecuatoriano logró su primera victoria en el Grupo D de la Copa Libertadores.