Dónde ver Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

Todos los detalles relacionados con el horario y con la transmisión del trascendental encuentro entre argentinos y brasileños.

Por Gabriel Casazza

Racing y Flamengo se enfrentan en el Cilindro de Avellaneda.
© GettyRacing y Flamengo se enfrentan en el Cilindro de Avellaneda.

Este miércoles, bajo la órbita del encuentro correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores de América, Racing Club y Flamengo se encuentran frente a frente a través de Disney+ y con el objetivo en común de meterse en la gran final de la presente edición del mencionado certamen continental.

No es un detalle menor que, hace exactamente una semana, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, tuvo lugar un duelo realmente vibrante, parejo y equilibrado. Así las cosas, los brasileños se impusieron por la mínima diferencia de manera prácticamente agónica.

Ahora, con el Cilindro de Avellaneda como testigo y como escenario, los encabezados tácticamente por Gustavo Costas intentarán revertir el marcador global con el apoyo de todo su público y en un partido que acapara la atención de propios y extraños.

Racing y Flamengo se enfrentan para conocer al primer finalista del certamen. (Foto: Getty)

A qué hora se juega el partido y cómo verlo por TV

El puntapié inicial del partido entre Racing Club y Flamengo, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, será a las 21:30 horas de la República Argentina.

En cuanto a la televisación de este compromiso en cuestión, hay que destacar que el mismo podrá visualizarse por intermedio de las pantallas de Disney+, Fox Sports y Telefé.

DATOS CLAVE

  • La vuelta de semifinales de Copa Libertadores Racing Club vs. Flamengo se juega a las 21:30 horas.
  • El partido de ida en el Estadio Maracaná finalizó con victoria para los brasileños por la mínima diferencia.
  • El encuentro se disputará en el Cilindro de Avellaneda y se verá por Disney+, Fox Sports y Telefé.
gabriel casazza
Gabriel Casazza

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

jpasman
toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

