New York Times dio la lista con los 100 mejores jugadores del Mundial 2026: la posición de Lionel Messi y los argentinos en el ranking

A dos días del sorteo del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, el prestigioso medio estadounidense The New York Times publicó un ranking en el que eligió a los 100 mejores futbolistas que estarán presentes en la 23° edición de la Copa del Mundo.

En el mismo, como primer representante de la Selección Argentina aparece su capitán, Lionel Messi, ubicado en la octava posición. Además, hay otros cinco futbolistas del equipo comandado por Lionel Scaloni que están presentes. Por otro lado, Cristiano Ronaldo no entró al top 20, al estar en el 25° puesto.

“Las palabras son difíciles a estas alturas, así que quizás esto debería ser solo una imagen de un atardecer dorado, deslumbrante, sobre una playa prístina y perfecta de Miami. Será un verdadero placer para cualquier aficionado al fútbol ver a este ser superior actuar en un Mundial más”, explica el artículo sobre la posición de Messi.

Cabe destacar que para este ranking tuvieron en cuenta cinco ítems que fueron explicados en el artículo. Los mismos son su forma actual, el rendimiento histórico en su carrera, la importancia para su nación, su valor de transferencia y la calificación que tienen en el videojuego FC26.

En el top 3, aparecen figuras de renombre a nivel mundial. En el primer puesto, aparece el francés Kylian Mbappé, quien jugará su tercera Copa del Mundo y buscará convertirse en el máximo goleador de la historia del certamen. Actualmente tiene 12 goles, 4 menos que el alemán Miroslav Klose.

Segundo está el noruego Erling Haaland. El delantero del Manchester City jugará su primer Mundial luego de llevar a su seleccionado a la fase de grupos. En las Eliminatorias UEFA ganaron los 8 partidos que disputaron y fue el máximo goleador de la competencia.

Por último, cierra el ranking el español Lamine Yamal, quien también tendrá su primera vez en la Copa del Mundo. La figura del Barcelona buscará ganar este torneo con España, tal como lo hizo con la Eurocopa. “Nadie apostaría a que no repita la hazaña en el Mundial”, dice al respecto el artículo.

Los argentinos en el ranking de los 100 mejores jugadores del Mundial 2026

Puesto 32 – Julián Alvarez

“Pep Guardiola y el Manchester City no cometen muchos errores en el mercado de fichajes, pero dejar marchar a Álvarez al Atlético de Madrid en agosto de 2024 sigue pareciendo un traspié considerable. Tiene una media de goles por partido superior a uno de cada dos con el Atlético en LaLiga y, como demostró con cuatro goles en la victoria de su país en el Mundial hace tres años, puede llevar su nivel al máximo nivel”, fue la fundamentación.

Puesto 47 – Lautaro Martínez

“El hecho de que Lautaro no sea titular garantizado en Argentina revela mucho sobre las opciones de ataque disponibles para el entrenador Lionel Scaloni. Jugaría en la mayoría de los otros equipos, y si jugara para otro equipo, estaría más arriba en la lista, con una puntuación inferior en la columna “Importancia para su país””, explicaron.

Puesto 48 – Alexis Mac Allister

“Una estrella revelación sorpresiva en el Mundial de 2022, donde fue un punto de apoyo clave en el mediocampo argentino. Mac Allister es uno de esos jugadores que todo equipo necesita: un caballo de batalla rítmico y confiable. Ha tenido problemas con su rendimiento en el Liverpool esta temporada, pero ¿quién no?”, dice el artículo.

Puesto 54 – Enzo Fernández

“La evolución de Fernández hasta convertirse en uno de los centrocampistas de élite del fútbol mundial continúa a buen ritmo gracias a su constante mejora en la Premier League con el Chelsea. Fiel al mediocampo argentino, Fernández no solo ve el partido en pantalla ancha, sino que es tenaz y creativo a partes iguales. Sin embargo, su calificación de FC 26 lo hace descender en la lista”, comentaron sobre el jugador de Chelsea.

Puesto 65 – Emiliano Martínez

“Un descarado, un bribón que para algunos parece un demonio, para otros, la encarnación del diablo, pero incluso apretando los dientes, casi todos coinciden en que Martínez es uno de los mejores porteros del mundo. Sin duda, es uno de los más condecorados, con un Mundial, dos Copas América, un par de Trofeos Yashin como mejor portero del fútbol y, extraoficialmente, el título de “El Mayor Bribón del Fútbol””, fueron las palabras sobre el arquero argentino.

En síntesis