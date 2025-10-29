Cuatro equipos de Europa buscan a dos jugadores de Flamengo en plena serie de Copa Libertadores ante Racing

En plena serie de Copa Libertadores ante Racing, la prensa brasileña reveló que dos figuras de Flamengo están en la mira de distintos equipos de Europa. Se trata de Pedro y Wallace Yan, dos futbolistas que atraviesan realidades diferentes en el equipo dirigido por Filipe Luis.

En el caso del centrodelantero, su nombre figura en la carpeta del Fenerbahce de Turquía, que quiere reforzar su ofensiva con un goleador. El experimentado atacante de 28 años, pilar clave del gigante de Río de Janeiro, podría volver al Viejo Continente tras cuatro años. Su última experiencia fue en la Fiorentina italiana.

Wallace Yan ocupa otro rol en el plantel del Fla. Con apenas 20 años, el mediocampista suma pocos minutos y no es prioridad para el entrenador. Los equipos interesados en contar con sus servicios son CSKA Moscú, Wolverhampton y Crystal Palace.

Más allá del interés demostrado por los cuatro equipos mencionados, hasta el momento no hubo ninguna oferta formal para llevarse a los futbolistas. El mercado de pases se encuentra cerrado y Flamengo está enfocado en sus dos objetivos principales: la Copa Libertadores y el Brasileirao.

Los números de Pedro y Wallace Yan

Pedro ya jugó 300 partidos oficiales con la camiseta de Flamengo y sus números son monstruosos: 150 goles (promedia uno cada dos partidos) y 39 asistencias. Además recibió 39 tarjetas amarillas y nunca fue expulsado. En el club ganó múltiples títulos, entre ellos, el Brasileirao 2020 y la Copa Libertadores 2022.

Por su parte, Wallace Yan jugó apenas 30 encuentros de carácter oficial en la máxima categoría, anotando en 7 oportunidades y asistiendo en otras 4. Este año logró conquistar la Supercopa de Brasil y el campeonato Carioca.

Publicidad

Publicidad

Pedro se pierde la revancha ante Racing

Pedro no formará parte de la alineación inicial de Flamengo en la revancha ante Racing por lesión. En el choque de ida en el Maracaná, el goleador y figura del equipo brasileño sufrió una fractura en el antebrazo. Por esta razón, deberá ver el partido en el Cilindro desde afuera.

ver también Grave accidente de un micro con hinchas de Flamengo en la previa del duelo ante Racing por Copa Libertadores