Copa Libertadores

La fuerte sanción que CONMEBOL podría imponerle a Racing tras el duelo ante Flamengo por Copa Libertadores

La Academia prepara un recibimiento histórico para la revancha de la semifinal. El antecedente que puede complicarlo para el futuro.

Por Joaquín Alis

La fuerte sanción a la que se expone Racing por el recibimiento ante Flamengo

Este miércoles desde las 21:30, Racing enfrentará a Flamengo en lo que será uno de los partidos más importantes de su historia. En su casa, el Cilindro de Avellaneda, el equipo de Gustavo Costas buscará revertir el 0-1 de la ida para meterse en la final de la Copa Libertadores. La hinchada de la Academia prepara un recibimiento enorme, que lo expone a una grave sanción a futuro.

Minutos antes del pitazo inicial, cuando los equipos salten hacia el campo de juego, los hinchas arrojarán papeles, serpentinas y globos, además de una gran cantidad de fuegos artificiales y bengalas. Una bienvenida que tiene como objetivo motivar a los propios e inhibir a los rivales.

Tan imponente será el recibimiento que se espera que supere al de la semifinal de la CONMEBOL Sudamericana ante Corinthians, que fue de los más espectaculares de los últimos años en el fútbol argentino. A pesar del espectáculo, esto puede significar una fuerte sanción para el conjunto de Avellaneda.

La sanción a la que se expone Racing

En 2024, luego de lo sucedido en el Estadio Presidente Perón en la semifinal de la Sudamericana, CONMEBOL multó a Racing con US$140.000 y lo obligó a jugar a puertas cerradas su primer partido de la Libertadores 2025 ante Bucaramanga. Además, APreViDe clausuró la cancha.

Al tratarse de una reincidencia y de, en principio, un recibimiento aún peor en términos de peligro, la casa madre del fútbol sudamericano le impondría a la Academia un castigo aún peor.

Las probables formaciones de Racing y Flamengo

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare , Nazareno Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

DATOS CLAVE

  • El recibimiento masivo incluye el lanzamiento de fuegos artificiales y bengalas al campo de juego.
  • En 2024, CONMEBOL multó a Racing con US$140.000 por disturbios previos en la Sudamericana.
  • La sanción de 2024 incluyó jugar contra Bucaramanga a puertas cerradas en Libertadores 2025.
Joaquín Alis
Joaquín Alis

ggrova
german garcía grova

Copa Libertadores

Copa Libertadores

Copa Libertadores

FÓRMULA 1

