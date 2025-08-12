Fortaleza vs. Vélez por la Copa Libertadores: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

Este martes, se enfrentan Fortaleza y Vélez por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en Arena Castelão. El encuentro comienza a las 19:00 horas y se puede ver por Fox Sports y Disney+. Además, el árbitro es el paraguayo Derlis López y en el VAR está Ulises Mereles, de la misma nacionalidad.

Los comandados por Guillermo Barros Schelotto vienen de caer por la mínima diferencia ante San Lorenzo, en el Torneo Clausura, y está peleando en los puestos de descenso en lo que respecta a la tabla anual. Pese a ello, vienen de realizar una buena fase de grupos, donde clasificaron en la primera colocación.

Tras lo que fue la salida del argentino Juan Pablo Vojvoda, el conjunto brasileño comenzó a ser dirigido por Renato Paiva, que al igual que el Fortín, vive un mal pasar en el Brasileirão: viene de ser goleado ante Botafogo por 5-0, es uno de los cuatro equipos que estaría perdiendo la categoría y en el certamen internacional clasificó como escolta de Racing.

Fortaleza vs. Vélez: minuto a minuto

La posible formación de Fortaleza vs. Vélez por la Copa Libertadores

Vinícius Silvestre; Tinga, Benjamín Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho y Deyverson.

DT: Renato Paiva.

La posible formación de Vélez vs. Fortaleza por la Copa Libertadores

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tomás Galván, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Braian Romero y Matías Pellegrini.

DT: Guillermo Barros Schelotto.

Terna arbitral para Fortaleza vs. Vélez

Árbitro: Derlis López (Paraguay)

Asistente 1: Roberto Cañate (Paraguay)

Asistente 2: Eduardo Britos (Paraguay)

Cuarto árbitro: Mario Díaz (Paraguay)

VAR: Ulises Mereles (Paraguay)

AVAR: José Villagra (Paraguay)

El cuadro de la Copa Libertadores

