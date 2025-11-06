Fue convocado por tercera vez a la Selección Argentina, es una fija para el Mundial 2026 y su club lo tasó en 40 millones

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para que, el viernes 14 de noviembre, la Selección Argentina dispute un amistoso internacional ante Angola, en Luanda, bajo el marco de la Fecha FIFA. Será el último compromiso que tengan por delante en este año, donde el entrenador observará a diversos jugadores con vistas al Mundial 2026.

En la nómina que brindó el nacido en Pujato, no solo hubo sorpresas en torno a las ausencias, sino que por tercera vez consecutiva apareció el nombre de José Manuel López, quien empieza a ganarse un lugar para compartir el ataque con Lautaro Martínez y Julián Álvarez en la próxima cita mundialista, a la que llegaría como el tercer delantero por si a sus compañeros les ocurre algún imponderable que les impida jugar.

Con un gran presente, el killer que milita en Palmeiras y en donde posee contrato hasta el 31 de diciembre de 2029, comienza a aparecer en el radar de diferentes equipos de Europa. Si bien su deseo es mantenerse dentro del fútbol brasileño, la presidenta Leila Pereira decidió blindarlo económicamente para evitar que algún club busque llevárselo. Y claro, ahora que disputará la final de la Copa Libertadores, se revalorizará.

Según reportó ESPN Brasil, desde la cúpula dirigencial de O Porco decidieron cotizar al Flaco López en un total de 40.000.000 de euros, monto con el que le garantizan la confianza de cara al futuro. Además de que afrontará la definición continental ante Flamengo, el próximo 29 de noviembre, tiene serias chances de disputar el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Por lo tanto, su cotización aumentará mucho más en los próximos meses.

El Flaco López celebrando un gol en Palmeiras. (Getty Images)

Los números de José López en Palmeiras

Sumando Brasileirao, Campeonato Paulista, Copa de Brasil, Libertadores y el Mundial de Clubes de Estados Unidos, José Manuel López ya acumula 23 tantos y 6 asistencias en 56 partidos en este 2025 con la camiseta de Palmeiras. Sin lugar a dudas, unas cifras dignas de un futbolista de selección.

Desde su arribo al club paulista a mediados de 2022, el centrodelantero acumula 55 anotaciones y 14 asistencias en un total de 171 compromisos de carácter oficial. Además, recibió 28 tarjetas amarillas y nunca fue expulsado en 8.923 minutos dentro del campo de juego.

