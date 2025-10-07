Es tendencia:
Lionel Scaloni piensa en Venezuela y haría debutar al Flaco López en la Selección Argentina

En su segunda convocatoria, tendría la posibilidad de afrontar su debut con la camiseta de la Selección Argentina.

Por Julián Mazzara

El Flaco López debutaría en la Selección Argentina.
El amistoso de este viernes frente a la Selección de Venezuela es el primer escollo que tendrá la Selección Argentina dentro de la fecha FIFA correspondiente a octubre, que será la penúltima del año. Allí, Lionel Scaloni aprovechará para realizar algunas pruebas con vistas a lo que será el Mundial 2026.

Mientras en la cabeza del entrenador de la Albiceleste se define lo que ocurrirá con la presencia de Lionel Messi, quien podría ausentarse frente a la Vinotinto como así también contra Puerto Rico, está planificando la posibilidad de darle minutos y que debute en el combinado nacional a uno de los jugadores más nuevos de la convocatoria.

Es el caso de José Manuel López, quien viene rompiéndola en Palmeiras y con quien se encuentra en las semifinales de la Copa Libertadores. Mientras el atacante con pasado en Lanús disfruta de su segunda citación en el seleccionado (estuvo en la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas contra Venezuela y Ecuador), se prepara para que el entrenador nacido en Pujato le dé la chance de mostrarse.

Con la posible ausencia de Messi en la formación, lo más probable es que Julián Alvarez esté acompañado por Lautaro Martínez, Franco Mastantuono o Nicolás Paz. Por lo tanto, el Flaco López tendría que aguardar por su chance sentado entre los relevos e ingresaría en el complemento.

La posible formación de la Selección Argentina para enfrentar a Venezuela

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Julián Alvarez y Nico Paz o Franco Mastantuono o Lautaro Martínez.

El presente del Flaco López

Sin duda alguna, a José Manuel López le costó poder ganar terreno en Palmeiras, pero fue paciente y el tiempo le dio la razón. En la actualidad, ya se ganó la titularidad y lleva 166 partidos, 54 goles y 14 asistencias con la institución.

Por otra parte, en lo que va de la temporada, el ex delantero de Lanús lleva 22 tantos al frente de 51 presentaciones, además de 6 asistencias en un total de 2.823 minutos en el campo de juego.

