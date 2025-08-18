Scaloni sorprendió a todos y convocó a la Selección Argentina al delantero que quería Gallardo para River

Las Eliminatorias Sudamericanas están por llegar a su fin. Se viene la última doble jornada en la que la Selección Argentina se medirá ante Venezuela en el Estadio Monumental y ante Ecuador en Guayaquil. Este lunes, Lionel Scaloni dio a conocer la nómina de convocados y hubo una gran sorpresa: José Manuel López, el atacante con pasado en Lanús que quiso Marcelo Gallardo para River y que la rompe en Palmeiras. Además, hubo algunas otras perlitas en la citación.

José López, la gran sorpresa de Scaloni

Claro está que para Lionel Scaloni el delantero centro titular hoy en día es Julián Alvarez, que brilla en Atlético de Madrid, aunque también podría jugar tranquilamente Lautaro Martínez, el atacante del Inter de gran jerarquía. Pero para esta doble fecha de Eliminatorias, Lionel Scaloni quiso darle la oportunidad de estar entre las opciones a José Manuel López, delantero de Palmeiras de 24 años.

El muy buen presente de José Manuel López en Palmeiras

José Manuel López estuvo en el radar de River en más de un mercado de pases, inclusive llegó a estar cerca de arribar, pero siempre Palmeiras quiso retenerlo y se sabe que la billetera de un club brasileño es bastante más pesada que la de cualquier club argentino. En Palmeiras está desde mediados de 2022 y tuvo muy buenos rendimientos. En lo que va de 2025, el Flaco lleva anotados 15 goles en 41 partidos disputados en todas las competencias.

José Manuel López. (Foto: Getty).

Las otras perlitas de la convocatoria

Si bien la gran sorpresa de la convocatoria fue la presencia de José Manuel López, en la nómina hay algunas perlitas para destacar como por ejemplo el regreso de Marcos Acuña, de muy buen presente en River. Por otro lado, la ratificación de Franco Mastantuono como parte del grupo -el flamante refuerzo de Real Madrid ya había estado en la última citación- y también la de Julio Soler, el lateral por izquierda del Bournemouth. Otros casos a destacar son los de Alan Varela, que vuelve a ser citado y también el de Claudio Echeverri, que casi no sumó minutos desde que llegó a Manchester City.

¿Cuándo juega la Selección Argentina por las Eliminatorias?

La Selección Argentina, que hace meses ya tiene asegurado su pasaje al Mundial 2026, cerrará las Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador. El próximo jueves 4 de septiembre enfrentará a la Vinotinto en el Estadio Monumental, mientras que el martes 9 del mismo mes visitará a Ecuador en Guayaquil.

Estos son los convocados por Scaloni para enfrentar a Venezuela y Ecuador

