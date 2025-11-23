A días de la final por la Copa Libertadores, Abel Ferreira cuestionó sin filtro al Flaco López: “Se olvidó de hacer lo que hacía”

La calma previo a la final de la Copa Libertadores es lo que menos predominaría puertas adentro de Palmeiras. A solo una semana del cruce contra Flamengo, Abel Ferreira movió los cimientos internos con una conferencia de prensa inesperada: explotó por no ganar hace cuatro partidos y, dentro de ese malestar, apuntó con dureza contra nada menos que José Manuel “Flaco” López, criticando abiertamente su rendimiento reciente y su sequía goleadora.

La explosión del técnico portugués se produjo tras el empate sin goles que el Verdão ante Fluminense. Un resultado que, a falta de tres fechas, dejó al equipo paulista a cuatro unidades del puntero Flamengo en el Brasileirao, reduciendo sus chances de pelear por el título. Y, preocupado por el bajón de su equipo en el tramo decisivo de la temporada, Ferreira no anduvo con tapujos con su figura.

“Tendré que hablar con él personalmente. Creo que se olvidó de lo que estaba haciendo,” disparó el DT, poniendo el foco directamente en la actualidad del atacante argentino, contagiado por el presente del equipo. El Flaco, pese a ser una de las grandes revelaciones del año en el continente, acumula una racha negativa de diez partidos sin anotar y las alarmas no dejan de sonar.

Bajo esa línea, Ferreira profundizó en la crítica. “En lugar de correr hacia adelante, corre hacia atrás. Para correr hacia atrás tenemos a Facundo Torres, Mauricio. Es un delantero, no un armador“, sentenció. El técnico remarcó que las “decisiones son de los jugadores” pero lamentó que López esté haciendo “otra cosa” diferente a lo que el esquema del equipo requiere. Vale recordar que el ex Lanús convirtió 23 goles en los 61 partidos que lleva disputados en el año.

Flaco López vive un momento complicado en Palmeiras (Getty Images).

Más allá del caso López, la frustración de Abel Ferreira es generalizada. Es que el entrenador no tuvo pelos en la lengua para reconocer el notorio descenso de nivel que atraviesa el equipo, aunque mencionó que debieron atravesar obstáculos como “jugar sin siete u ocho jugadores” por convocatorias o suspensiones.

Lo cierto es que las turbulencias afectan a Palmeiras en el peor momento. A tres fechas del final del Brasileirao, el equipo todavía tiene posibilidades matemáticas de alcanzar a Flamengo, pero Ferreira se mostró pesimista. “Creo que el campeonato ya está decidido“, sostuvo. Y como si fuera poco, ahora la preocupación se traslada a la final de la Copa Libertadores, donde un jugador crucial como López, al igual que todo el plantel, llega bajo un manto de dudas.

