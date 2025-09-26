La decisión de Conmebol con 7 jugadores argentinos y 2 verdugos de River tras definirse los cuartos de final de la Copa Libertadores

Los cuartos de final de la Copa Libertadores llegaron a su fin y ya quedaron definidos los cuatro equipos que sueñan con la gloria eterna: Racing, Flamengo, Liga de Quito y Palmeiras. Con el cuadro de semifinales en marcha, desde Conmebol le pusieron un cierre especial a la instancia anterior al publicar el equipo ideal de los partidos de vuelta.

La nota más resonante fue la gran presencia argentina: siete futbolistas albicelestes fueron incluidos en el once destacado, junto con dos de los hombres que se convirtieron en verdugos de River en la serie ante Palmeiras.

El arco quedó en manos de Agustín Rossi, héroe de Flamengo en la tanda de penales frente a Estudiantes, donde contuvo dos disparos decisivos que valieron la clasificación. En defensa se plantaron Gabriel Rojas (Racing) y Santiago Núñez (Estudiantes), acompañados por, Ricardo Adé (Liga de Quito).

El mediocampo tuvo un fuerte sello argentino: Santiago Solari, autor del gol de Racing en la revancha ante Vélez, y Gastón Benedetti, figura de Estudiantes con su tanto frente a Flamengo, ocuparon las bandas. Por su parte, la dupla de volantes centrales fue protagonizada por otro hombre de la Academia, Santiago Sosa, acompañado por el español Saúl Ñíguez, referente en el Mengao.

En ataque, la Conmebol destacó a tres nombres clave: José López, que con un doblete liquidó la serie contra River en Brasil, compartió delantera con su socio en Palmeiras, Vítor Roque, también autor de dos tantos ante el Millonario a lo largo de la serie. El tridente ofensivo lo completó Jeison Medina, colombiano de Liga de Quito que marcó el gol de la victoria en el Morumbí ante San Pablo.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

De esta forma, el once ideal de los cuartos de final quedó conformado por: Rossi; Rojas, Adé, Núñez; Solari, Sosa, Saúl, Benedetti; Medina, López y Vitor Roque. Una formación con claro acento argentino y la huella imborrable de los hombres que fueron decisivos en la definición de la serie. Ahora, la Copa entra en terreno de definiciones. Aún con fecha por confirmarse, las semifinales se jugarían entre la semana del 22 y el 29 de octubre, marcando el último paso hacia la gran final continental.

ver también Diego Milito ilusionó a los hinchas de Racing con el regreso de Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul: “Siempre lo hablamos”