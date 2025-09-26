El Flaco López confesó quien es su referente y generó que Diego Latorre se ponga de pie: “Te quiero”

Cuando Lionel Scaloni lo citó para la Selección Argentina generó algo de sorpresa, pero su presente en Palmeiras lo avalaba. José Manuel López, popularmente conocido como el Flaco está en un gran momento de su carrera y la citación a la Albiceleste fue consecuencia de su gran papel en el Verdao. Sin ir más lejos, fue una de las grandes figuras del equipo de Abel Ferreira en la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante River.

En la ida en el Monumental jugó un gran partido, fue importante en la victoria de equipo por 2 a 1, aunque no marcó goles. Eso cambió radicalmente en la revancha, donde anotó dos de los tres tantos de Palmeiras con los que ganó por 3 a 1 y selló su clasificación a las semifinales del certamen más importante del continente donde enfrentará a Liga de Quito.

El referente del Flaco López y la increíble reacción de Diego Latorre

En diálogo con F90 en ESPN, José Manuel López fue consultado respecto a su referente y el atacante no dudó: “En mi puesto, mi ídolo máximo es el 10, es Leo (Messi) y es una cosa impresionante para nosotros, pero cuando era chico tengo muchos recuerdos de mirar la Premier y había un jugado que me volvía loco y era Henry“. En ese momento, Vignolo lo interrumpe y anuncia que Diego Latorre se había puesto de pie.

“Después terminé jugando con varios de mis ídolos, en Lanús me ayudó y día a día me sorprendía era el Pepe Sand porque sabía jugar cada tipo de partido, tenía las mañanas, tenía todo y era de esos jugadores que me vuelven loco y en los momentos difíciles aparecía siempre”, completó José Manuel López, quien tuvo un destacado paso por Lanús.

Los números de José López en el año

El 2025 de José Manuel López es extraordinario con Palmeiras. Entre Brasileirao, torneo Paulista, Copa de Brasil, Mundial de Clubes y Copa Libertadores, el Flaco acumula 2567 minutos distribuidos en 48 partidos en los que anotó nada más y nada menos que 19 tantos y brindó 5 asistencias.

