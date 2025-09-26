Diego Milito ilusionó a los hinchas de Racing con el regreso de Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul: “Siempre lo hablamos”

Diego Milito, el presidente de Racing, trabaja día a día para que la institución siga creciendo. En medio de la algarabía por lo que fue el pasaje hacia las semifinales de la Copa Libertadores, y a horas de una nueva edición del clásico de Avellaneda ante Independiente, comenzó a planificar el futuro.

Hace muchísimo tiempo que los hinchas de la Academia vienen solicitando por los regresos de Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, quienes se formaron en las inferiores del Predio Tita Mattiussi, pasaron por la Primera División y luego dieron el salto hacia Europa. Incluso, mantienen una gran relación con Milito.

En junio de este año, el Toro se dio una vuelta por el Cilindro. Estuvo con el Príncipe, recibió una camiseta de Racing y se tomó unas cuantas fotos. La relación de ambos futbolistas con el club que los vio nacer, sigue intacta. De hecho, el Motorcito, cuando puede, se da una vuelta por Pitágoras y Spurr para visitar el Predio. También lo hace por el estadio, pero prefiere ir al lugar en donde dio sus primeras gambetas.

“Lautaro y Rodrigo tienen las puertas abiertas”, exclamó Milito en diálogo con ESPN F90 para referirse a la situación de los jugadores de Inter de Milán e Inter Miami, quienes tienen contrato vigente. Pero antes de que se elevara la espuma y los hinchas enloquecieran, le puso un freno a la ilusión: “Hay momentos para que vuelvan”, exclamó.

Por otra parte, el ex delantero de Real Zaragoza, Genoa e Inter de Milán exclamó: “Siempre lo hablamos y les digo que vengan a retirarse acá, a disfrutar del club. Sé que en un momento lo harán”. Lógicamente, el pueblo racinguista está deseoso de volver a ver con la celeste y blanca a los hijos pródigos y que regresen como ya lo hicieron Luciano Vietto y Bruno Zuculini, o como en el pasado ocurrió con Lisandro López, Roger Martínez, e incluso el propio Milito.

Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez en la Selección Argentina. (Getty Images)

El paso de Lautaro Martínez por Racing

Lautaro Martínez llegó a Racing desde su Bahía Blanca natal, donde comenzó a formarse en Liniers. Pero terminó con el camino de las Divisiones Inferiores en la institución de Avellaneda, en la que debutó como profesional el 31 de octubre de 2015, ingresando justamente por Diego Milito en el triunfo por 3-1 sobre Crucero del Norte.

Después de pasar por inferiores, jugar en Reserva y dar el salto a la Primera División, el Toro mostró muchísima calidad, hizo notar su poderío ofensivo y estuvo muy cerca de ser convocado a la Selección Argentina para el Mundial de Rusia en 2018, ya que Jorge Sampaoli lo incluyó en la lista preliminar. Finalmente formó parte del recorte y se perdió la competencia. Hasta que se marchó a Inter de Milán, anotó 27 goles en 62 encuentros, además de que aportó 6 asistencias.

De Paul y su amor por Racing

“Racing siempre tiene un lugar muy especial en mi corazón. Desde que tengo ocho años que estuve en el club, pasé 10 años y fui al colegio. Fue mucho tiempo y me enseñaron un montón. La primera puerta es importante, es una etapa clave. Fue una escuela y lo adoro. Me quedo hasta tarde viendo los partidos e intento seguirlo mucho”, comentó en una oportunidad el volante en diálogo con Rumis.

Además, no cerró la puerta a la posibilidad de regresar en un futuro: “Todavía me queda un camino por recorrer pero seguramente, el día que decida cambiar de rumbo, Racing va a ser una opción para mí y va a tener la prioridad”.

