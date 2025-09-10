Es tendencia:
La decisión de Racing y Vélez para el duelo por Copa Libertadores que indignó a los hinchas: “Siguen matando el fútbol”

Los equipos argentinos se enfrentarán por un lugar en la semifinal del certamen continental y generaron enorme revuelo con un anuncio este miércoles.

Por Agustín Vetere

Racing y Vélez se ven las caras por la Copa Libertadores.
© GettyRacing y Vélez se ven las caras por la Copa Libertadores.

Tras el receso por la Fecha FIFA, los equipos del fútbol argentinos vuelven a enfocarse en sus competencias. En solo 6 días, Racing Club y Vélez Sarsfield abrirán su serie de cuartos de final de la Copa Libertadores, para la cual se confirmó este miércoles un importante detalle.

A través de una publicación de ambos clubes en común, se anunció que los dos compromisos de la llave se disputarán solamente con hinchas locales, por lo que los seguidores de ambos equipos no podrán alentar en las canchas de sus rivales. Esta medida se tomó tras los incidentes entre Universidad de Chile e Independiente, un paso atrás en la pelea por la vuelta de los visitantes.

Principalmente, los clubes destacaron que fue una decisión que se tomó en común y junto a las autoridades para preservar la seguridad de los espectadores, además de otorgarles más localidades a los hinchas de cada club en su campo.

En redes sociales, esta medida generó malestar entre los fanáticos de ambos clubes, que soltaron fuerte críticas. “Es una medida anti gente. Si el rival no hubiese sido argentino le habrían dado 4 mil entradas. Siguen matando el fútbol”, disparó un hincha de Racing. Otro, de Vélez, soltó: “Solo en Argentina pasan estas cosas”.

El comunicado completo de Racing y Vélez

Racing Club y Vélez Sarsfield informan de manera conjunta que han acordado disputar los encuentros correspondientes a los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, programados para los días 16 y 23 de septiembre, exclusivamente con la presencia de público local en cada uno de los partidos.

La decisión fue tomada en un marco de diálogo y entendimiento mutuo, con el objetivo de priorizar la seguridad, el bienestar y la comodidad de todos los asistentes, así como de garantizar que los socios y socias de ambas instituciones tengan un mayor acceso a las localidades disponibles para alentar a sus equipos contemplando la baja cantidad de localidades habilitadas para los visitantes.

Ambos clubes están comprometidos en promover un espectáculo deportivo a la altura de la competencia más importante del continente y en generar un clima de celebración, respeto y pasión por el fútbol, donde prevalezcan los valores que identifican a nuestras instituciones.

Racing y Vélez reafirman su compromiso con el juego limpio, la convivencia en el deporte y el fortalecimiento de los lazos entre clubes del fútbol argentino, y agradecen de antemano a sus hinchas por acompañar esta medida con responsabilidad y compromiso.

