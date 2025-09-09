Pese a que el mercado de pases en Brasil ya está cerrado, Palmeiras negocia la venta de una de las grandes promesas de sus inferiores: Riquelme Fillipi. El extremo izquierdo de 18 años está cerca de marcharse al Zenit de Rusia, que se mostró interesado en quedarse con sus servicios.

De acuerdo a lo informado por ESPN Brasil, el Verdao pide 95,8 millones de reales (unos 15 millones de euros) para dejar ir al talentoso juvenil. El nacido en Santo André viene de extender su contrato con el gigante brasileño, con fecha de vencimiento en 2029.

Por su destacado trabajo en la sub 20 de Palmeiras, Abel Ferreira le dio una oportunidad a Riquelme Fillipi en el primer equipo. Fue el 26 de julio de este año, cuando jugó sus primeros 8 minutos en la máxima categoría en la victoria 1 a 0 ante Gremio por el Brasileirao. Sin embargo, el jugador no volvió a ser convocado.

Riquelme Fillipi se viene destacando con actuaciones extraordinarias en los equipos sub 20 de Brasil y del Verdao. En sus últimos 85 partidos, se despachó con 36 goles y 7 asistencias, una cifra más que interesante para un extremo.

El delantero forma parte de la lista de buena fe de Palmeiras en la CONMEBOL Libertadores 2025, anotado con el dorsal 37. Hasta el momento, el futbolista nacido en 2006 no sumó minutos en la competencia internacional y todo indica que será baja ante River.

Cuándo se juega River vs. Palmeiras

River Plate y Palmeiras serán protagonistas de una de las series más atrapantes de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. La eliminatoria iniciará en el Monumental de Buenos Aires y se definirá en el Allianz Parque de San Pablo, ya que el Verdao terminó mejor posicionado en la fase de grupos.

Publicidad

Publicidad

El choque de ida será el miércoles 17 de septiembre a las 21.30, mientras que la revancha se llevará a cabo el miércoles 24 en el mismo horario. Cabe recordar que todos los partidos de esta competencia se podrán ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+.

ver también Se ilusiona todo River: la irrisoria situación que vive Palmeiras a pocos días de la serie por la Copa Libertadores