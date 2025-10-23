Gustavo Costas solo necesitó una frase para desconfiar del arbitraje y del VAR luego de Flamengo vs. Racing por la Copa Libertadores

Pese a que Racing perdió frente a Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, quedó bien parado para afrontar la revancha en Avellaneda, donde los dirigidos por Gustavo Costas buscarán revertir el resultado, lograr la épica y así meterse en la definición del certamen después de 58 años.

Más allá de lo que fue la derrota de la Academia, hubo algunas situaciones puntuales en donde el VAR debió intervenir para anular el gol de Samuel Lino, como así también para convalidar el de Jorge Carrascal. Pero varios minutos antes de dichas acciones, Valenzuela le anuló la apertura del marcador a Santiago Sosa.

En plena conferencia de prensa, Costas fue consultado por el desempeño de la terna, como así también de aquellos que intervienen tras observar las jugadas por una pantalla televisiva: “No voy a hablar del árbitro, pero no sé por qué nos anularon el gol de Sosa”, manifestó el DT. Y continuó: “Habrá sido algo muy grande porque desde el VAR no lo llamaron tampoco”.

Tras mostrarse algo molesto por la actuación del colegiado venezolano, le dio un mensaje esperanzador a todos los hinchas: “A la gente le agradecemos por haber venido y copado todo Brasil. En casa nos vamos a jugar el sueño de ir a Lima. Vamos a ir a Lima“, resaltó el Narigón.

¿Cuándo se juega la semifinal de vuelta Racing vs. Palmeiras por la Copa Libertadores?

El partido de vuelta entre Racing y Flamengo se disputará en el Presidente Perón, el miércoles 29 de octubre a las 21:30. Aún no está definido el arbitraje.

