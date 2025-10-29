Es tendencia:
La verdad detrás de los insultantes carteles para Marcos Rojo en Avellaneda a horas de Racing vs. Flamengo

El defensor fue apuntado en la previa de la revancha de semifinales de la Copa Libertadores.

Por Juan Ignacio Portiglia

El defensor buscará jugar una nueva final de Copa Libertadores.
© Getty ImagesEl defensor buscará jugar una nueva final de Copa Libertadores.

Este miércoles en que Racing buscará revertir ante su gente la serie de semifinales de Copa Libertadores, que tiene a Flamengo con ventaja de 1-0 producto de su triunfo en la ida disputada en el Estadio Maracaná, amaneció con llamativos carteles que en Avellaneda apuntaron contra la figura de Marcos Rojo.

“Chau Rojo. Dejá de robar. Pueblo de Racing”, reza el mensaje contra el exjugador de Boca, Estudiantes de La Plata y la Selección Argentina. Sin embargo, con el correr de las horas se puso en duda que los responsables de difundir esa frase insultante hacia el defensor hubieran sido verdaderamente hinchas de La Academia.

Según pudo saber Bolavip, los carteles fueron puestos por hinchas de Independiente y no de Racing, con inspiración en los que habían sido pegados años atrás, también en Avellaneda, contra el colombiano Edwin Cardona.

Rojo, que había sido expulsado ante Peñarol después de dejar la cancha en el partido revancha de octavos de final, venía de perderse completa la serie de cuartos ante Vélez y fue titular en la semifinal de ida el miércoles pasado en Río de Janeiro.

En aquel partido, el ex Boca protagonizó una jugada que le costó caro a La Academia, porque le propinó un codazo involuntario a Santiago Sosa ocasionándole una fractura del hueso malar derecho que puso en duda su participación en la revancha.

La posible formación de Racing vs. Flamengo

A falta de confirmación oficial, quedan todavía varias dudas respecto a la alineación con la que Gustavo Costas ya tendría decidido salir a buscar una victoria en El Cilindro ante Flamengo que le permita avanzar a la final de la Copa Libertadores.

Los XI de La Academia podrían ser Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny o Duván Vergara y Adrián Martínez.

A qué hora y dónde ver la revancha entre Racing y Flamengo

El partido revancha de semifinales de la Copa Libertadores entre Racing y Flamengo está programado para las 21.30 de este miércoles y podrá verse por Disney+, Telefe y Fox Sports.

