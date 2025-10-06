Mientras River y Boca no tienen asegurada su participación en la Libertadores 2026, se clasificaron dos nuevos clubes

A falta de cinco jornadas para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, la clasificación a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual está al rojo vivo. Rosario Central, Boca, River y Argentinos Juniors son quienes pelean palmo a palmo para conseguir los dos boletos directos más el puesto de repechaje.

Sin la presencia confirmada de los dos equipos más emblemáticos del fútbol argentino, y con Platense como el único representante hasta el momento, poco a poco el certamen continental va sumando a sus clasificados de otros países, y en este sentido, en las últimas horas se sumaron dos clubes más.

Es que, Deportivo La Guaira, por ser el primer puesto de la tabla acumulada del certamen, y Carabobo, por ocupar la segunda posición en la misma, son los nuevos clasificados por parte de Venezuela, que ya contaba con la presencia de Universidad Central por ser campeón del Torneo Apertura. Ahora, solo falta conocer al cuarto cupo, que será el ganador del Torneo Clausura.

Por el momento, son 8 los equipos que ya tienen su lugar asegurado en la Libertadores 2026. Además de los tres representantes venezolanos mencionados anteriormente, aparecen Platense (Argentina), Independiente Santa Fe (Colombia), Independiente del Valle (Ecuador), Libertad (Paraguay) y Universitario (Perú).

De aquí al cierre de la temporada, los países de Conmebol terminarán de definir a sus respectivos representantes, acorde a sus desempeños en los torneos locales y la reglamentación para clasificar. Además, se sumarán los campeones de esta Libertadores y Sudamericana.

Las vías que tiene River para clasificar a la Copa Libertadores

El equipo de Marcelo Gallardo todavía tiene tres posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores 2026, y en todas depende de sí mismo. La primera de estas variantes, y que menos partidos le demandará, es ganar la Copa Argentina, en la que se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza en semifinales.

Publicidad

Publicidad

Luego, puede hacerlo si se consagra campeón del Torneo Clausura. Para esto, deberá terminar entre los ocho primeros y luego ganar los playoff. Finalmente, lo puede hacer a través de la tabla anual, en la que actualmente está tercero, en zona de clasificación a fase previa.

Las vías que tiene Boca para clasificar a la Copa Libertadores

Por su parte, el Xeneize solamente cuenta con dos variantes para volver al certamen internacional tras dos años de ausencia. Una de estas, es ganando el Torneo Clausura. Por el momento, es puntero de su zona, por lo que definiría todas las llaves del playoff en condición de local.

La otra variante, es por la tabla anual, en la que se encuentra segundo, por detrás de Rosario Central, y momentáneamente se está quedando con uno de los dos boletos directos a la fase de grupo.

Publicidad

Publicidad

ver también Denuncia en AFA y Conmebol por el antidoping en Estudiantes vs. Flamengo: ¿Pueden cambiar las semifinales de la Copa Libertadores?