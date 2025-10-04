Denuncia en AFA y Conmebol por el antidoping en Estudiantes vs. Flamengo: ¿Pueden cambiar las semifinales de la Copa Libertadores?

Ya pasó más de una semana desde que se definieron los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2025 y donde Flamengo eliminó a Estudiantes de La Plata en una apasionante serie que se definió por penales. Sin embargo, en las últimas horas se realizó una sorpresiva denuncia por el control antidoping que generó mucho revuelo y hasta podría modificar el resultado final.

En el encuentro disputado en Río de Janeiro por el duelo de ida, el Mengao se impuso por 2-1 y la llave quedó abierta. Siete días más tarde, en UNO, se jugó el compromiso restante y el Pincha ganó por la mínima por lo que debieron desempatar desde los 12 pasos. Allí, con Agustín Rossi como figura, los brasileños vencieron a los argentinos y festejaron el pase a la siguiente instancia.

Lo cierto es que en las últimas horas se dio a conocer una noticia inesperada: denunciaron en AFA y Conmebol irregularidades en el control antidoping. Según reveló Aldo Sergio Parodi, representante de la ONG Deporte Sin Drogas, el control antidoping que se exige para estos encuentros no se llevó a cabo, por lo que se acaba de iniciar un proceso legal que debe definirse rápidamente.

Los jugadores de Estudiante de La Plata tras quedar eliminados de la Copa Libertadores 2025 ante Flamengo. (Getty Images)

No solamente ocurrió lo ya mencionado, sino que el mismo integrante también redobló la apuesta porque exigió que Estudiantes sea considerado “víctima” en la resolución debido a que Argentina no cuenta con laboratorios habilitados para realizar este tipo de procedimientos que bien tendrían que haberse hecho.

Como si eso no fuera suficiente, además solicitó que sean los organismos internacionales quienes lleven adelante la investigación pertinente, para evitar correr riesgos. Vale resaltar que Ana María Russo es la fiscal que quedó a cargo de la causa y la encargada de determinar y corroborar si se violó la Ley 26.912 en el partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, jugado en UNO.

Publicidad

Publicidad

¿Pueden cambiar las semifinales de la Libertadores?

Si bien acaba de salir a la luz esta denuncia que generó revuelo en todo el ambiente y todavía debe llevarse a cabo todo el proceso legal para que luego Conmebol anuncie una determinación final para las instituciones y personalidades implicadas, la realidad marca que hasta el momento, no hubo sanciones ni castigos para ninguna de las partes involucradas.

Cabe destacar que las semifinales entre Flamengo y Racing se disputarán los miércoles 22 y 29 de octubre. En primer lugar se jugará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro y apenas una semana más tarde volverán a medirse en el Cilindro de Avellaneda para determinar quién pasa a la gran final de la Copa Libertadores y cuál de los dos es eliminado en dicha instancia.

ver también Los convocados de Boca para recibir a Newell’s: la decisión de Úbeda con Cavani