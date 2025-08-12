Peñarol vs. Racing por la Copa Libertadores: horario, canal y posibles formaciones

Racing visita a Peñarol de Uruguay, este martes desde las 21.30 en el Campeón del Siglo de Montevideo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La Academia busca llevarse un resultado positivo rumbo a Avellaneda para poner un pie en cuartos. El árbitro del encuentro es el brasileño Rapahel Claus y la televisiación está a cargo de Fox Sports y Disney+.

El Carbonero llega en alza al mano a mano. Es líder del Clausura 2025 y viene de golear 3-0 a Nacional el último fin de semana. De yapa, arrastra una racha de tan solo una derrota en los últimos 21 partidos. Su boleto a octavos de final lo consiguió tras salir segundo en el grupo H, detrás de Vélez por diferencia de gol, luego de que ambos cosecharan 11 puntos.

Racing, por su parte, atraviesa un andar irregular. Viene de igualar 1-1 con Boca en La Bombonera, marcha 12° en la zona A del Torneo Clausura y solamente consiguió un triunfo en los últimos cuatro partidos. No obstante, la Academia de Gustavo Costas ya demostró de lo que está hecho a nivel internacional. En Libertadores finalizó líder de grupo E, el cual compartió con Fortaleza, Bucamaranga y Colo Colo. Una de las novedades es que Marcos Rojo viajó junto al plantel y se encuentra a disposición del entrenador para debutar.

La posible formación de Peñarol frente a Racing

Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera.

El probable once titular de Racing ante Peñarol

Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.

Peñarol vs. Racing: minuto a minuto

