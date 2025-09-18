Por qué Conmebol no publicó los audios del VAR de Vélez vs. Racing y River vs. Palmeiras de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Racing venció a Vélez por 1 a 0 en la apertura de los cuartos de final de la Copa Libertadores y 24 horas más tarde, Palmeiras hizo lo propio ante River por 2 a 1. Además de la coincidencia relacionada a los triunfos de los visitantes en estos compromisos coperos, otra cuestión calcada de los encuentros disputados en Liniers y en Núñez fueron las polémicas arbitrales y sus revisiones en el VAR.

En el primer encuentro, el Fortín tuvo un gol anulado que fue convertido por Aaron Quirós en un córner, ya que el videoarbitraje determinó que la ejecución del tiro de esquina salió cuando Maher Carrizo pateó.

El árbitro Wilton Sampaio había convalidado el gol, pero el VAR verificó que la parábola de la pelota terminó fuera del campo de juego. En consecuencia, el tanto fue anulado y el partido terminó 1 a 0 a favor de Racing.

En River – Palmeiras, se vivió otra situación particular con el VAR. Jesús Valenzuela, colegiado venezolano a cargo del partido en el Monumental, revisó un posible penal para el Millonario por un rodillazo de Weverton a Gonzalo Montiel. Y si bien determinó la infracción, se confirmó un offside previo de River que anulaba la jugada que podía darle un penal a los de Marcelo Gallardo.

Tweet placeholder

Ahora bien: a pesar de que hubo revisiones en el VAR, la Conmebol no realizó su frecuente publicación de los audios entre los árbitros de cabina y el de campo a la hora de resolver estas problemáticas del juego.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Por qué no los hicieron públicos? No hay un motivo claro, pero Conmebol dejó de publicar los audios del VAR desde el comienzo de esta edición de la Copa Libertadores en sus redes sociales y sus canales de difusión. Así, lo que Wilton Sampaio y Jesús Valenzuela hablaron con sus respectivos colaboradores en los partidos disputados en Argentina esta semana no pareciera salir a la luz.

Wilton Sampaio en Vélez vs. Racing (Getty)

Publicidad

Publicidad

Cuándo se juega la revancha de Racing vs. Vélez y River vs. Palmeiras

Tras los partido de ida, las llaves de Racing vs. Vélez y River ante Palmeiras se cerrarán el martes 23 y miércoles 24 de septiembre respectivamente. A las 19 se jugará en el Cilindro de Avellaneda el primer encuentro, y poco más de 24 horas más tarde, a las 21.30 del día siguiente, el Allianz Parque de San Pablo será el otro escenario. Cabe recordar que todos los partidos de esta competencia se podrán ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+.

ver también La IA confirmó la probabilidad matemática exacta que tiene River de vencer a Palmeiras y clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores

Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

Así son las series de cuartos de final de la Copa Libertadores

River vs. Palmeiras

Sao Paulo vs. Liga de Quito

Flamengo vs. Estudiantes

Racing vs. Vélez

Publicidad