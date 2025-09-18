Es tendencia:
La IA confirmó la probabilidad matemática exacta que tiene River de vencer a Palmeiras y clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores

Chat GPT no dudó a la hora de darle a los de Marcelo Gallardo una probabilidad estadística de clasificación a la próxima ronda.

Por Lautaro Tiburzio

El duelo de ida fue para los brasileños. En el Monumental, Palmeiras venció por 2 a 1 a River y se encaminó a clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores. Los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque le dieron el triunfo a los dirigidos por Abel Ferreira, y sobre el hora llegó el descuento del conjunto local en los pies de Lucas Martínez Quarta.

El próximo miércoles (24/9) el Allianz Parque de San Pablo será el escenario de la vuelta y River tendrá que salir de entrada a buscar el partido si quiere soñar con la clasificación. En paralelo, los de Abel Ferreira saben que un empate los clasifica automáticamente, e incluso una derrota por la mínima deriva a una definición por penales en condición de local.

A seis días de la vuelta, con el complejo panorama que tiene River para buscar el pase a semifinales, desde BOLAVIP recurrimos a la Inteligencia Artificial para que realice un análisis basado en la matemática exacta y así dar un pronóstico porcentual de sus chances de clasificar.

La predicción matemática exacta de la Inteligencia Artificial sobre Palmeiras – River

Según el análisis de Chat GPT, la posibilidad de River de clasificar a semifinales son realmente escasas. “Estimación principal: River tiene aproximadamente 12.2% de probabilidad de clasificar a semifinales en el escenario base que expliqué abajo. Rango razonable según supuestos/escenarios: ~12% – 17%”, señaló la IA.

Como supuestos principales, la IA aplicó estadísticas de la Copa Libertadores 2025 (goles por partido y goles concedidos por partido) como tasa base para cada equipo. “Modelo de goles en un partido = Poisson (asunción estándar para conteo de goles)”, sintetizó.

Luego, amplió: “Ajuste por ventaja de localía: multiplicador de +15% para Palmeiras en casa (factor home = 1.15) y -15% para River como visitante (factor away = 0.85). (es una convención razonable; explico sensibilidad abajo). Si el global queda empatado tras 180′ se decide por penales; asigné 50% de probabilidad a cada equipo en la definición por penales (si quieres, podemos refinar esto con datos de penales)”.

Finalmente, tras realizar 200.000 simulaciones con estas fórmulas, la IA derivó en el resultado final: River avanza en el 12.2% de las mismas.

El duelo entre River y Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, a disputarse este miércoles a partir de las 21.30 horas se podrá ver a través de Disney+

