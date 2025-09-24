Qué pasa si River gana, empata o pierde contra Palmeiras por la vuelta de 4tos de final de la Copa Libertadores

River va por la épica en el Allianz Parque de San Pablo, en un compromiso en el que buscará clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores luego de un resultado adverso en la ida. Palmeiras superó por 2 a 1 al equipo de Marcelo Gallardo en el Monumental, y tiene las de ganar en condición de local este miércoles desde las 21:30.

Con Racing como el primer semifinalista de esta edición, River y Palmeiras buscarán meterse entre los cuatro mejores y esperar a su próximo rival, que se definirá este jueves en el Morumbí en el duelo entre Liga de Quito y Sao Paulo, que tuvo a los ecuatorianos como victoriosos en el duelo de ida.

El escenario parece adverso para el Millonario, pero no imposible. A continuación, todos los detalles de lo que puede suceder ante cada resultado posible de la serie copera que se cierra en Brasil.

Qué pasa si River gana, empata o pierde vs. Palmeiras

Si River gana: dos escenarios se desglosan del triunfo millonario. Si gana por diferencia de un gol , habrá penales en el Allianz Parque al igualar la serie. En cambio, si la victoria es por dos o más goles de diferencia , la épica de River se habrá gestado y conseguirá el pase a semifinales en Brasil, eliminando a Palmeiras.

dos escenarios se desglosan del triunfo millonario. , habrá penales en el Allianz Parque al igualar la serie. En cambio, , la épica de River se habrá gestado y conseguirá el pase a semifinales en Brasil, eliminando a Palmeiras. Si River empata: la paridad en San Pablo dejaría afuera al equipo de Gallardo por la derrota en la ida.

la paridad en San Pablo dejaría afuera al equipo de Gallardo por la derrota en la ida. Si River pierde: mismo escenario que el empate, pero profundizado por una nueva derrota. River quedaría afuera de la Libertadores en cuartos de final.

Las probables formaciones de Palmeiras vs. River

PALMEIRAS: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Anibal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque.

RIVER PLATE: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández; Maximiliano Salas.

Cómo ver por TV el partido entre Palmeiras y River

El encuentro entre Palmeiras y River, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2025, podrá visualizarse por intermedio de la pantalla de Disney+, así como también a través de Fox Sports y Telefé.

