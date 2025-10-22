Quién es el árbitro de Flamengo vs. Racing por la semifinal de la Copa Libertadores

Desde las 21.30, Flamengo y Racing abren la serie de semifinales de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que tendrá lugar en el mítico Estadio Maracaná, será fundamental para saber cuál será la postura de los dos equipos dentro de siete días en el Cilindro. Esta noche, el encargado de impartir justicia será Jesús Valenzuela.

El árbitro venezolano, internacional desde 2013, cuenta con un enorme recorrido dirigiendo partidos de este calibre. Cuenta con 55 partidos de Libertadores dirigidos y será su sexta aparición en esta edición. La última fue el 2 a 1 de Palmeiras a River en el Monumental.

Será el segundo duelo entre la Academia y el Mengao dirigido por Valenzuela. El primero fue en la fase de grupos de la edición 2023, donde los equipos empataron 1 a 1 en Avellaneda. Esa noche, expulsó a un jugador por lado: Hauche en el local y Wesley en la visita.

El experimentado colegiado de 41 años estará asistido por sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno, que serán los jueces de línea. Además, Yender Herrera será el cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de los ecuatorianos Carlos Orbe, Franklin Congo y Christian Lescano.

Seguí toda la Copa Conmebol Libertadores a través de Disney+.

Cómo le fue a Racing con Jesús Valenzuela

El de esta noche será el quinto partido de Valenzuela dirigiendo a Racing. Hasta el momento, la Academia está invicta con el juez venezolano, con un saldo de tres victorias y un empate, que es el ya mencionado compromiso ante el mismísimo Flamengo en 2023.

Las tres victorias fueron un 1 a 0 a San Pablo en 2021 de visitante, un 3 a 0 de local ante Atlético Nacional en 2023 y el 2 a 0 a Botafogo por la Recopa en febrero de 2025. En resumen: Racing ganó las dos veces que Valenzuela lo dirigió en Brasil.

Publicidad

Publicidad

Cómo le fue a Flamengo con Jesús Valenzuela

Con el Fla también el marcador es favorable, aunque registra una derrota: el 0-1 ante Peñarol por la ida de los cuartos de final de la Libertadores 2024. Luego está el 1-1 con la Academia y otras tres victorias ante Deportes Tolima, Talleres y Olimpia.

El equipo arbitral de Flamengo vs. Racing

Árbitro : Jesús Valenzuela (VEN)

: Jesús Valenzuela (VEN) Asistente 1 : Jorge Urrego (VEN)

: Jorge Urrego (VEN) Asistente 2 : Tulio Moreno (VEN)

: Tulio Moreno (VEN) Cuarto árbitro : Yender Herrera (VEN)

: Yender Herrera (VEN) VAR : Carlos Orbe (ECU)

: Carlos Orbe (ECU) AVAR1 : Franklin Congo (ECU)

: Franklin Congo (ECU) AVAR2: Christian Lescano (ECU)

ver también Mientras River y Boca están afuera, los dos equipos que clasificaron a la Copa Libertadores 2026