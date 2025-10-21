Serie abierta: la Inteligencia Artificial avisó cómo saldrá la ida entre Flamengo y Racing por la Copa Libertadores

Este miércoles, con el Estadio Maracaná de Río de Janeiro como testigo y como escenario, Flamengo y Racing Club se encuentran frente a frente bajo la órbita de la ida de las semifinales de la presente edición de la Copa Libertadores de América. Como consecuencia de ello, hay una enorme expectativa en torno a lo que puede suceder.

Cabe destacar que los brasileños acudieron a esta instancia del certamen continental tras terminar segundos en un grupo también compuesto por Liga de Quito, Central Córdoba de Santiago del Estero y Deportivo Táchira. Luego, superaron a Internacional de Porto Alegre y Estudiantes de La Plata en las series de eliminación directa.

Por su parte, los encabezados tácticamente por Gustavo Costas culminaron primeros en una zona integrada por Fortaleza, Atlético Bucaramanga y Colo Colo. Más tarde, la Academia, que se hizo con el título en la Copa Sudamericana en la temporada pasada, dejó en el camino a Peñarol en octavos de final y a Vélez Sarsfield en cuartos de final.

Así las cosas, la Inteligencia Artificial irrumpió la escena para despacharse con un pronóstico contundente relacionado con el marcador de este partido de ida a disputarse en territorio brasileño. Sin demasiadas vueltas, Gemini vaticinó un encuentro muy parejo y disputado y que dejará la serie abierta entre Flamengo y Racing.

Racing y Flamengo van por la final. (Foto: Getty)

El pronóstico de la IA de Flamengo vs. Racing

“Este es un pronóstico complicado, ya que es una semifinal de Copa Libertadores y ambos son equipos con mucha historia y calidad. El partido de ida se juega en el Maracaná, lo que le da una ventaja importante a Flamengo. Históricamente, Racing ha sabido complicar a su rival, pero, teniendo en cuenta la localía de Flamengo, su poderío ofensivo y la dificultad de Racing para ganar en Brasil, mi pronóstico es un 2-1 en favor de los brasileños”, comenzó indicando la IA.

“Creo que será un partido muy disputado, con goles de ambos lados, pero el poderío y la presión del Maracaná inclinarán la balanza a favor de Flamengo por la mínima diferencia, dejando la serie totalmente abierta para la vuelta en Avellaneda”, profundizó Gemini, augurando un resultado que no definirá absolutamente nada.

Los autores de los goles de Flamengo vs. Racing

“Para Flamengo anotará primero Pedro, que es el centrodelantero goleador del equipo, con gran presencia en el área y una amenaza constante en el Maracaná. Posteriormente lo hará Giorgian De Arrascaeta, ya que el uruguayo es el cerebro, pero también tiene una excelente llegada al área y un remate potente, siendo uno de los jugadores más decisivos”, subrayó Gemini.

“A su vez, para Racing marcará Adrián ‘Maravilla’ Martínez. Hablamos del máximo artillero de la Academia en la competencia y uno de los máximos goleadores de toda la Copa Libertadores en general. Su gran momento y su olfato goleador son la principal amenaza de los de Gustavo Costas para marcar de visitante”, culminó la Inteligencia Artificial.

¿Cuándo se juega Flamengo vs. Racing?

El partido entre Flamengo y Racing Club, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América 2025, se llevará a cabo este miércoles 22 de octubre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

