Quién es el árbitro de Palmeiras vs. River por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Todos los detalles sobre el encargado de impartir justicia en el Allianz Parque de San Pablo.

Por Joaquín Alis

Quién es el árbitro de Palmeiras vs. River por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Una semana después del 1-2 en el Monumental, Palmeiras y River vuelven a verse las caras para definir la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Marcelo Gallardo busca otra remontada en Brasil, en un partido que tendrá autoridades uruguayas.

El encargado de impartir justicia será Andrés Matonte, un árbitro de 37 años que ya tiene varios partidos internacionales pesados en su carrera. El nacido en Montevideo estará acompañado por un equipo integrado completamente por compatriotas suyos.

En el Allianz Parque, los jueces de línea serán Nicolás Taran y Andrés Nievas. Como cuarto árbitro aparecerá Javier Feres. En la cabina del VAR estará Christian Ferreyra como encargado principal y Richard Trinidad como AVAR.

Los números de Matonte dirigiendo a River

El de esta noche será el sexto partido de Andrés Matonte dirigiendo a River Plate. Todas fueron por la Copa Libertadores, aunque dos de ellas fueron en fase de grupos y las tres restantes por instancias de eliminación directa. Su saldo es de 3 triunfos, 1 empate y 1 derrota.

Las victorias fueron un 2-0 a Fortaleza, un 4-0 a Colo-Colo y un 1-0 nuevamente ante los chilenos. El empate es más reciente, ya que fue el 1-1 ante Libertad que terminó con festejo millonario en los penales. La derrota fue en los octavos de final de la edición 2023: 2-1 para Inter y caída en la definición desde los doce pasos.

Los números de Matonte dirigiendo a Palmeiras

Los antecedentes del colegiado uruguayo dirigiendo a Palmeiras son pocos, pero con saldo positivo. Fueron apenas 3 compromisos de Copa Libertadores (1 por fase de grupos y 2 por eliminación directa), con un saldo de 2 victorias y 1 empate con sabor a derrota.

Las victorias del Verdao con Matonte fueron un 1 a 0 a Universidad Católica y un 3 a 0 a Cerro Porteño. El partido restante es la semifinal de la Copa Libertadores 2023 con Boca, donde los de Abel Ferreira quedaron eliminados por penales tras igualar 1-1 en los 90′.

Joaquín Alis

