Quién es el árbitro de Racing vs. Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Después del 1-0 en Liniers, Racing y Vélez vuelven a verse las caras en el Estadio Presidente Perón, mejor conocido como el Cilindro de Avellaneda. El partido decisivo para la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 tiene a Esteban Ostojich como el encargado de impartir justicia.

El colegiado uruguayo está acompañado por Martin Soppi y Hector Bergalo como jueces de línea. Como cuarto árbitro aparece Hernan Heras. En el VAR, en tanto, se encuentran Andrés Cunha y Santiago Fernández.

Será la tercera vez para Ostojich impartiendo justicia en un partido de Racing. En las dos oportunidades anteriores, el elenco de Avellaneda salió victorioso: 1-0 ante Boca en la Libertadores 2020 y 3-1 ante Cruzeiro en la final de la Sudamericana 2024.

Por el lado de Vélez, no hay antecedentes con el colegiado uruguayo. Esta tarde será la primera vez para el experimentado árbitro en un encuentro del Fortín.

El equipo arbitral de Racing vs. Vélez

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistente 1: Martin Soppi

Asistente 2: Hector Bergalo

Cuarto árbitro: Hernan Heras

VAR: Andres Cunha

Asistente VAR: Santiago Fernández

