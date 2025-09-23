Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Quién es el árbitro de Racing vs. Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Todos los detalles del encargado de impartir justicia en el Cilindro de Avellaneda.

Por Joaquín Alis

Quién es el árbitro de Racing vs. Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
© Getty ImagesQuién es el árbitro de Racing vs. Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Después del 1-0 en Liniers, Racing y Vélez vuelven a verse las caras en el Estadio Presidente Perón, mejor conocido como el Cilindro de Avellaneda. El partido decisivo para la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 tiene a Esteban Ostojich como el encargado de impartir justicia.

El colegiado uruguayo está acompañado por Martin Soppi y Hector Bergalo como jueces de línea. Como cuarto árbitro aparece Hernan Heras. En el VAR, en tanto, se encuentran Andrés Cunha y Santiago Fernández.

Será la tercera vez para Ostojich impartiendo justicia en un partido de Racing. En las dos oportunidades anteriores, el elenco de Avellaneda salió victorioso: 1-0 ante Boca en la Libertadores 2020 y 3-1 ante Cruzeiro en la final de la Sudamericana 2024.

Por el lado de Vélez, no hay antecedentes con el colegiado uruguayo. Esta tarde será la primera vez para el experimentado árbitro en un encuentro del Fortín.

El equipo arbitral de Racing vs. Vélez

  • Árbitro: Esteban Ostojich
  • Asistente 1: Martin Soppi
  • Asistente 2: Hector Bergalo
  • Cuarto árbitro: Hernan Heras
  • VAR: Andres Cunha
  • Asistente VAR: Santiago Fernández
Inesperado: Palmeiras recibió 9 millones de euros a un día de recibir a River por la vuelta de los cuartos de la Copa Libertadores

ver también

Inesperado: Palmeiras recibió 9 millones de euros a un día de recibir a River por la vuelta de los cuartos de la Copa Libertadores

Tras difundir el audio del VAR de la polémica entre Flamengo y Estudiantes, la histórica decisión que Conmebol tomó con Gonzalo Plata

ver también

Tras difundir el audio del VAR de la polémica entre Flamengo y Estudiantes, la histórica decisión que Conmebol tomó con Gonzalo Plata

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El Di María europeo duró solamente tres meses: tiene que ganar más y quejarse menos

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Qué pasa si Vélez gana, empata o pierde hoy contra Racing por la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Qué pasa si Vélez gana, empata o pierde hoy contra Racing por la Copa Libertadores

Qué pasa si Racing gana, empata o pierde hoy vs. Vélez por el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Qué pasa si Racing gana, empata o pierde hoy vs. Vélez por el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores

El descargo de Manu Lanzini tras las críticas de su padre a Marcelo Gallardo: “Espero que sepan entender”
River Plate

El descargo de Manu Lanzini tras las críticas de su padre a Marcelo Gallardo: “Espero que sepan entender”

La Inteligencia Artificial confirmó la probabilidad matemática exacta que tiene Verstappen de ganar el mundial de Fórmula 1
FÓRMULA 1

La Inteligencia Artificial confirmó la probabilidad matemática exacta que tiene Verstappen de ganar el mundial de Fórmula 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo