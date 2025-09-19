Tras difundir el audio del VAR de la polémica entre Flamengo y Estudiantes, la histórica decisión que Conmebol tomó con Gonzalo Plata

Flamengo derrotó por 2-1 a Estudiantes de La Plata en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, y la serie quedó abierta para lo que será la definición en el Estadio Jorge Luis Hirschi, el jueves 25 de septiembre.

Sobre el final del cotejo, el árbitro Andrés Rojas expulsó al ecuatoriano Gonzalo Plata por doble amonestación, y allí se desató una gran polémica, sobre todo por lo que fueron los audios del VAR que difundió Conmebol.

Los brasileños se movieron rápido y realizaron un reclamo ante las autoridades de la Confederación Sudamericana de Fútbol, ya que Plata recibió el golpe de un jugador del Pincha cuando fue en búsqueda del balón, más allá de que lo hizo con el pie izquierdo con algo de altura. A raíz de ello, fue expulsado por doble amarilla.

Después de varias idas y vueltas, y luego de apoyarse en el VAR, Conmebol determinó que el ecuatoriano estuvo mal expulsado y, de esta manera, podrá disputar la revancha contra Estudiantes de La Plata en la ciudad de las diagonales. “En el minuto 81 hay una disputa de la pelota. El atacante rubronegro juega la pelota. Posteriormente, el defensor de camiseta blanca patea el pie del atacante y ambos caen al suelo, no configurando una infracción por parte del atacante. El árbitro observa y sanciona incorrectamente al jugador rubronegro, expulsándolo por doble amarilla”, sentencian desde la federación.

Por otra parte, desde el sitio oficial de Conmebol recordaron que no inferfirieron en la acción porque “por protocolo VAR y las reglas de juego, el VAR solo podrá interferir en apenas los incidente dentro de las 4 consideraciones revisables: goles, penales, tarjeta roja directa y confusión de identidad. Al no configurar ninguno de estos incidentes, ya que no fue una situación de tarjeta roja directa, el VAR no podía interferir aquí”.

El comunicado de Flamengo tras la expulsión de Gonzalo Plata

El Clube de Regatas do Flamengo informa que la CONMEBOL, mediante un comunicado oficial enviado a primera hora de la tarde de este viernes (19), ha retirado la sanción impuesta al delantero Gonzalo Plata por la segunda tarjeta amarilla y posterior expulsión recibida en el partido de la CONMEBOL Libertadores contra Estudiantes, celebrado el jueves pasado (18).

Con esta medida, el atleta está en condiciones de jugar con normalidad en el partido de vuelta, programado para el próximo jueves (25) en Argentina.

El cuadro de la Copa Libertadores

