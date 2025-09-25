Racing contra Flamengo: días y horarios de los partidos por las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Tras todas las definiciones de las series de los cuartos de final, la Copa Libertadores solo tiene tres compromisos por delante. Ya están confirmados los cuatro semifinalistas, con Racing como único representante de Argentina.

Con la victoria del martes en el Cilindro de Avellaneda, los comandados por Gustavo Costas se convirtieron en el primer clasificado para las semifinales. La Academia se impuso ante Vélez Sarsfield por la mínima en los dos capítulos y ahora tendrá un nuevo y exigente desafío.

Frente a Racing estará nada menos que Flamengo, que dejó en el camino a Estudiantes este jueves en La Plata. Benedetti había empatado la serie para los de Eduardo Domínguez, pero los cariocas avanzaron luego por penales con Agustín Rossi como figura en la tanda.

De esta manera, la Academia tendrá casi un mes por delante para preparar los choques de semifinales ante el Fla. El encuentro de ida será en el mítico Estadio Maracaná. La semana siguiente, se definirá el finalista en el Cilindro de Avellaneda.

Cuándo se juegan las semifinales entre Racing y

Partido de ida : martes 21 o miércoles 22 de octubre en el Estadio Maracaná.

: martes 21 o miércoles 22 de octubre en el Estadio Maracaná. Partido de vuelta: martes 28 o miércoles 29 de octubre en el Cilindro de Avellaneda.

El cuadro de semifinales de la Copa Libertadores

Palmeiras (BRA) vs. Liga de Quito (ECU)

Racing (ARG) vs. Flamengo (BRA)

Publicidad

Publicidad

Cuándo y dónde es la final de la Copa Libertadores 2025

El campeón de la edición 2025 del certamen de clubes más prestigioso de CONMEBOL se conocerá el 29 de noviembre en Perú. El partido por el título se disputará ante más de 80 mil espectadores en el Estadio Monumental de Lima.

ver también Igualó a Maravilla Martínez: el inesperado logro del Flaco López tras su doblete ante River y el pase a semis de la Libertadores