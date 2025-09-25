Pese a eliminar a River, Abel Ferreira apuntó contra los hinchas de Palmeiras: “Todavía me sangra por dentro”

Con la victoria 3 a 1 en el Allianz Parque, Palmeiras se quedó con global 5 a 2 ante River y logró la clasificación a las semifinales de la Copa Conmebol Libertadores, instancia en la que se enfrentará ante el ganador de la llave entre San Pablo y Liga de Quito.

Luego de este triunfo, el entrenador del Verdao, Abel Ferreira, habló en conferencia de prensa. Allí, además de celebrar una nueva clasificación, apuntó contra los hinchas de su equipo, debido a las críticas que recibió meses atrás después de quedar eliminado de la Copa Brasil ante Corinthians.

“Brasil es un país especial, pero no puede ser 8 u 80. Saben muy bien lo que la hinchada me hizo y soy exactamente igual, pero no olvido que me mandaron a la mierda a mí y a mis jugadores”, inició el DT del elenco paulista, con una crítica a los aficionados por lo que vivió este año.

Siguiendo por la misma línea, explicó que este accionar le molestó mucho: “Esto está marcado en mi corazón, es algo que todavía me sangra por dentro. Todo lo que hago aquí es dar lo mejor que sé y lo que puedo ayudar a mis jugadores para que sean mejores”.

Y cerró con una crítica por la renuncia de Renato Gaúcho en Fluminense: “Mi trabajo no es solo ganar juegos, a pesar de que en la cultura deportiva de aquí solo importa ganar y ganar. Estoy muy triste de ver a Renato Gaúcho dejar Fluminense. Hizo una campaña extraordinaria en la Copa del Mundo, me cuesta entender eso. Las decisiones no son nuestras, hay cosas culturales que no cambiarán jamás aquí”.

Abel Ferreira explicó el ajuste que hizo para ganarle a River

En conferencia de prensa, el entrenador de Palmeiras explicó que tuvo que hacer un ajuste táctico en el entretiempo para mejorar a su equipo. “Hicimos dos ajustes tácticos en las bandas derecha e izquierda. En la primera mitad, solo teníamos dos jugadores por banda. En la segunda, tres. Fuimos muy diferentes. Más agresivos con y sin pelota”, comentó.

Siguiendo por la misma línea, hizo un análisis sobre los 180 minutos de juego de la serie: “Si tuviera que dividirlo en cuatro partes, diría que fuimos mejores en la primera mitad. Ellos fueron mejores en la segunda. La primera mitad fue un partido equilibrado, pero dominamos en la segunda”.

Y cerró: “En el primer tiempo no fuimos audaces ni agresivos en ataque. El descanso llegó en un buen momento y respondimos bien. Hablé de mantener la calma y la concentración y logramos el objetivo”.

