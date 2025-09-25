Es tendencia:
logotipo del encabezado
Palmeiras

Pese a eliminar a River, Abel Ferreira apuntó contra los hinchas de Palmeiras: “Todavía me sangra por dentro”

En conferencia de prensa, el entrenador del Verdao criticó a los hinchas de su equipo por el trato que recibió meses atrás.

Por Marco D'arcangelo

Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras.
© GettyAbel Ferreira, entrenador de Palmeiras.

Con la victoria 3 a 1 en el Allianz Parque, Palmeiras se quedó con global 5 a 2 ante River y logró la clasificación a las semifinales de la Copa Conmebol Libertadores, instancia en la que se enfrentará ante el ganador de la llave entre San Pablo y Liga de Quito. 

Luego de este triunfo, el entrenador del Verdao, Abel Ferreira, habló en conferencia de prensa. Allí, además de celebrar una nueva clasificación, apuntó contra los hinchas de su equipo, debido a las críticas que recibió meses atrás después de quedar eliminado de la Copa Brasil ante Corinthians. 

“Brasil es un país especial, pero no puede ser 8 u 80. Saben muy bien lo que la hinchada me hizo y soy exactamente igual, pero no olvido que me mandaron a la mierda a mí y a mis jugadores”, inició el DT del elenco paulista, con una crítica a los aficionados por lo que vivió este año.

Siguiendo por la misma línea, explicó que este accionar le molestó mucho: “Esto está marcado en mi corazón, es algo que todavía me sangra por dentro. Todo lo que hago aquí es dar lo mejor que sé y lo que puedo ayudar a mis jugadores para que sean mejores”.

Y cerró con una crítica por la renuncia de Renato Gaúcho en Fluminense: “Mi trabajo no es solo ganar juegos, a pesar de que en la cultura deportiva de aquí solo importa ganar y ganar. Estoy muy triste de ver a Renato Gaúcho dejar Fluminense. Hizo una campaña extraordinaria en la Copa del Mundo, me cuesta entender eso. Las decisiones no son nuestras, hay cosas culturales que no cambiarán jamás aquí”.

Abel Ferreira explicó el ajuste que hizo para ganarle a River

En conferencia de prensa, el entrenador de Palmeiras explicó que tuvo que hacer un ajuste táctico en el entretiempo para mejorar a su equipo. “Hicimos dos ajustes tácticos en las bandas derecha e izquierda. En la primera mitad, solo teníamos dos jugadores por banda. En la segunda, tres. Fuimos muy diferentes. Más agresivos con y sin pelota”, comentó.

Publicidad

Siguiendo por la misma línea, hizo un análisis sobre los 180 minutos de juego de la serie: “Si tuviera que dividirlo en cuatro partes, diría que fuimos mejores en la primera mitad. Ellos fueron mejores en la segunda. La primera mitad fue un partido equilibrado, pero dominamos en la segunda”.

Y cerró: “En el primer tiempo no fuimos audaces ni agresivos en ataque. El descanso llegó en un buen momento y respondimos bien. Hablé de mantener la calma y la concentración y logramos el objetivo”.

La decisión de Palmeiras con Abel Ferreira tras eliminar a River de la Copa Libertadores

ver también

La decisión de Palmeiras con Abel Ferreira tras eliminar a River de la Copa Libertadores

Copa Libertadores 2025: la chicana de Palmeiras con la que resalta su paternidad sobre River

ver también

Copa Libertadores 2025: la chicana de Palmeiras con la que resalta su paternidad sobre River

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si Diego Milito tiene una calle, propongo que el estadio de Racing debería llevar el nombre de Gustavo Costas"

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
La decisión de Palmeiras con Abel Ferreira tras eliminar a River de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

La decisión de Palmeiras con Abel Ferreira tras eliminar a River de la Copa Libertadores

Los hinchas de River le apuntaron a los jugadores en Brasil: "A ver si nos entendemos..."
River Plate

Los hinchas de River le apuntaron a los jugadores en Brasil: "A ver si nos entendemos..."

La chicana de Palmeiras con la que resalta su paternidad sobre River
River Plate

La chicana de Palmeiras con la que resalta su paternidad sobre River

Piden que Mastantuono siga como titular y que Bellingham “espere su turno”
Fútbol europeo

Piden que Mastantuono siga como titular y que Bellingham “espere su turno”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo