Racing no pudo con Flamengo: 10 minutos fatales de Marcos Rojo y un pie afuera de la Copa Libertadores

10 minutos fatales de Marcos Rojo en el Maracaná. Primero, gol en contra. Y segundo, lo peor: lesiona a su compañero, a Santiago Sosa, al capitán, a uno de los mejores, que tiene una lesión maxilar y que podría no llegar a la revancha del próximo miércoles contra Flamengo en la Copa Libertadores, lo que sería gravísimo para Racing.

Actuación consagratoria de Facundo Cambeses, que se tapó todo, hasta las olas de Río de Janeiro. Pero, para mí, la Academia fue perjudicada por el arbitraje: no veo falta de Sosa en la jugada que termina en gol de Racing y Bruno Henrique está adelantado en la acción previa al tanto de Jorge Carrascal.

De todas maneras, saliendo de las polémicas y de las jugadas puntuales, Flamengo fue más y mereció la victoria. El conjunto brasileño está 1-0 arriba y sigue dando la impresión de que los dirigidos por Gustavo Cosas no dejan de extrañar a Maximiliano Salas. Sin él, Maravilla Martínez no es el mismo, no tiene las mismas situaciones de gol y a Racing le cuesta mucho todo.

Lisa y llanamente, la Academia quedó con un pie afuera de la Copa Libertadores. Pero el milagro del Racing de Costas, siempre puede pasar. Siempre hay que ponerle una velita. Si Estudiantes pudo, ¿por qué Racing no podrá ganarle a Flamengo en el Cilindro Mágico y llegar a la final?

ver también Por el codazo de Marcos Rojo, Santiago Sosa sufrió una fractura y es duda para la revancha ante Flamengo por Copa Libertadores: los detalles