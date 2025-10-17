Cada vez falta menos para que se lleven a cabo las semifinales de la Copa Libertadores de América 2025 y empiezan a definirse los últimos detalles. En ese sentido, este viernes la CONMEBOL se encargó de anunciar los árbitros que estarán a cargo de los dos compromisos en dicha instancia: Flamengo ante Racing por un lado, Palmeiras contra Liga de Quito por otro.

Bien cabe destacar que el Mengao viene de eliminar a Estudiantes de La Plata en los cuartos de final, mientras que la Academia dejó en el camino a Vélez en un duelo apasionante entre argentinos. En la otra llave, el Verdao venció a River en una serie que tuvo de todo y el conjunto ecuatoriano hizo lo propio contra Sao Paulo con un gran rendimiento de su propio equipo.

Lo cierto es que la Conmebol designó a Jesús Valenzuela para dirigir Flamengo ante Racing por la ida de las semifinales, este miércoles 22 de octubre. Dicho árbitro venezolano estará acompañado por sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno como jueces de línea, y Yender Herrera como cuarto hombre. En el VAR estarán los ecuatorianos Carlos Orbe, Franklin Congo y Christian Lescano.

Jesús Valenzuela, árbitro venezolano durante el duelo entre River y Palmeiras por la Copa Libertadores 2025. (Getty Images)

Lo llamativo es que este colegiado fue el protagonista de la insólita situación que generó revuelo en la serie entre River y Palmeiras. Es que tras una revisión en la cabina del VAR, el juez comenzó su relato dando a entender que había penal para el Millonario y los hinchas y jugadores comenzaron a festejar. Sin embargo, retomó la palabra y explicó su cobro en dirección opuesta.

Este momento dio lugar a una enorme polémica, a pesar de que finalmente su sanción fue la correcta. Pero la reacción del público en el Estadio Monumental y de varios de los futbolistas, dejó imágenes nunca antes vistas sobre un festejo erróneo ante una resolución arbitral. El mismo Valenzuela ahora está a cargo de la ida entre Flamengo y Racing en el Maracaná de Río de Janeiro.

Durante la Copa América 2019, Lionel Messi fue muy crítico contra Valenzuela. Después de la polémica semifinal entre la Selección Argentina y Brasil, el astro sentenció: “Tengo mucha bronca. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron el respeto durante toda la Copa. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol y del show”.

Los árbitros designados en Liga de Quito ante Palmeiras

El partido de ida por la otra semifinal de la Copa Libertadores se disputa el próximo jueves 23 de octubre. Allí, para dirigir Liga de Quito ante Palmeiras, el asignado es el argentino Facundo Tello. Estará acompañado por Juan Belatti y Gabriel Chade como jueces de línea y Leandro Rey Hilfer como cuarto árbitro. En el VAR estarán Héctor Paletta, Jorge Baliño y Lucas Novelli.

