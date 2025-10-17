En medio de los rumores, Pep Guardiola rompió el silencio sobre su salida de Manchester City: “Preferencias y deseos”

No caben dudas que Pep Guardiola está entre los mejores entrenadores del planeta y hasta para muchos es el más destacado de todos. Su increíble trabajo en Barcelona que marcó un antes y un después en el fútbol, posteriormente en Bayern Múnich y desde hace años en Manchester City, agrandaron su tremendo legado. Y aunque tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027, los rumores están más presentes que nunca…

Si bien está de más decir que la estadía del español en el conjunto británico cambió abruptamente la historia de la institución, la última temporada estuvo muy lejos de ser como las anteriores y las versiones empezaron a circular. Cada vez se habla más de una inminente salida de Inglaterra, pero ahora fue él mismo el que rompió el silencio. “En 2035 empezaré a pensar”, soltó.

Lo cierto es que Pep no tardó en referirse a la cuestión y comenzó: “No somos los mismos desde que empezamos. La relación que tengo con los responsables del club es muy cercana. No se trata solo de mí, porque muchos miembros de mi cuerpo técnico se han marchado. Todos tienen sus preferencias y deseos. Pero ahora sigo aquí frente a vosotros y después ya veremos”.

Pep Guardiola, director técnico español de Manchester City. (Getty Images)

Algunos pocos segundos después, siguió: “Hemos cambiado mucho en el último año más o menos y, aun así, la energía del cuerpo técnico y de los jugadores nuevos sigue ahí”. Inmediatamente más tarde, el oriundo de Santpedor dio un ejemplo y continuó: “En Barcelona y Bayern Múnich, si tenía un problema, habría dado un paso al lado. Aquí no he tenido ese problema”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el multicampeón amplió su discurso al respecto. “Ahora mismo, aún tengo energía y creo que podemos hacerlo mejor que la temporada pasada. Ese es mi objetivo”, manifestó. También se tomó unos segundos y ahí aclaró: “Nunca voy a estar aquí, a comienzos de noviembre o diciembre y decir que vamos a ganar esto o lo otro”.

Para cerrar con su relato delante de los micrófonos, el ex Barcelona sumó: “Estamos haciendo las cosas mejor que la temporada pasada y en cada partido somos un poco mejor”. En definitiva y para dejar el dilema en claro, sentenció: “Hay margen de mejora y eso me da la energía de que el trabajo no está hecho. Aún tengo cosas que hacer aquí y por eso sigo aquí“.

Pep Guardiola, director técnico español de Manchester City, con el trofeo de la UEFA Champions League. (Getty Images)

Los logros de Guardiola en Manchester City

Desde su arribo a la institución a mediados de 2016, Pep hizo historia en Manchester City. En las 10 temporadas que van hasta el momento, Guardiola conquistó un total de 18 títulos: la UEFA Champions League 2022/23, 6 Premier League en solamente 7 años, además de varias FA Cup, Carabao Cup y Community Shield. Y todavía tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027…

