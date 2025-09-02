La Inteligencia Artificial reveló qué países de Sudamérica clasificarán al Mundial 2026 y cuáles quedarán afuera

Se avecinan las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo que se llevará a cabo en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Como consecuencia de ello, todos y cada uno de los 10 países implicados se encuentran ultimando absolutamente todos los detalles para arribar de la mejor manera posible.

No es un detalle menor que los seleccionados de Argentina, Ecuador y Brasil ya consiguieron previamente sus respectivos pasajes para el próximo Mundial. Inclusive, la Albiceleste, campeona vigente del certamen futbolístico más importante de todos, ya se aseguró el primer puesto. De hecho, lleva nada menos que 10 puntos de diferencia.

Al mismo tiempo, Chile es el único combinado que llegará a esta última doble fecha de Eliminatorias sin chance alguna de meterse en el próximo Mundial. Por su parte, Perú está contra las cuerdas, ya que debe imponerse en sus dos presentaciones y esperar que Venezuela pierda sus dos partidos para soñar con el repechaje.

Mientras tanto, la Inteligencia Artificial volvió a aparecer en escena para efectuar un pronóstico contundente relacionado con la resolución de los tres pasajes directos restantes, así como también el país que disputará el repechaje por el séptimo lugar en juego y también los otros dos eliminados que acompañarán a Chile.

Argentina, clasificada y con el primer puesto asegurado. (Foto: Getty)

El pronóstico de la Inteligencia Artificial sobre las Eliminatorias

“Clasificados directos:

Uruguay: con 24 puntos y una diferencia de gol positiva, Uruguay tiene una gran chance de clasificar directamente. Sus partidos contra Perú (local) y Chile (visitante) son accesibles y es muy probable que consiga la clasificación directa.

Publicidad

Publicidad

Paraguay: a la par de Uruguay con 24 puntos, Paraguay se ha recuperado en las últimas jornadas y tiene el destino en sus manos. Con partidos contra Ecuador y Perú, se espera que consiga al menos un punto para asegurar su clasificación directa.

Colombia: a pesar de estar en el sexto lugar con 22 puntos, Colombia tiene una buena posición y se espera que clasifique directamente. Sus partidos contra Bolivia (local) y Venezuela (visitante) son viables para conseguir los puntos necesarios y asegurar su lugar en el Mundial.

Al repechaje:

Venezuela: La Vinotinto es la candidata más fuerte para quedarse con el puesto de repechaje. Con 18 puntos, tiene una ventaja sobre los equipos de abajo. Aunque sus últimos partidos son difíciles (vs. Argentina y Colombia), el gran rendimiento que ha tenido a lo largo de la eliminatoria le da una buena base para mantenerse en esa posición.

Publicidad

Publicidad

Eliminados:

Bolivia: aunque ha mostrado una ligera mejoría, con 17 puntos la clasificación directa es casi imposible. Sus partidos restantes contra Colombia y Brasil son muy complicados. Es muy difícil que logre alcanzar a Venezuela para el puesto de repechaje.

Perú: con 12 puntos, Perú necesita un milagro para llegar al repechaje. Tendría que ganar sus dos partidos restantes contra rivales muy difíciles (Uruguay y Paraguay) y esperar que Venezuela y Bolivia pierdan sus respectivos encuentros.

Chile: con solo 10 puntos, Chile ya no tiene ninguna posibilidad matemática de clasificar, ni siquiera al repechaje. Sus últimos dos partidos serán contra Brasil y Uruguay”.

Publicidad

Publicidad

ver también 91.218: ¿La capacidad proyectada del Monumental para homenajear a la final de Madrid?