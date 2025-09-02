Es tendencia:
La fuerte advertencia del Bocha Batista a la Selección Argentina: “Vinimos a arruinar el ‘Messipalooza'”

El entrenador argentino que lidera al seleccionado vinotinto dejó en claro que le harán muy complicado el partido a los de Lionel Scaloni.

Por Julián Mazzara

Fernando Batista, DT de la Selección de Venezuela.
Fernando Batista, DT de la Selección de Venezuela.

Este jueves, a partir de las 20:30, la Selección Argentina recibirá a su par de Venezuela, donde se llevaría a cabo el último partido oficial de Lionel Messi por las Eliminatorias Sudamericanas en suelo argentino, y en el que los comandados por Fernando Batista buscarán evitar el repechaje y clasificar por primera vez en su historia a una cita mundialista.

Si bien el seleccionado vinotinto cerrará su participación en las clasificatorias, de local, frente a la Selección de Colombia que todavía no se metió en el Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, el encuentro ante la Albiceleste será muy importante. Y la confianza del Bocha Batista es total.

Por medio de una entrevista con ESPN, el entrenador argentino de 55 años tiene el sueño de lograr la ansiada clasificación, y dejó en claro que no van a ser un rival sencillo para los de Lionel Scaloni. “Hay que hacerle un partido incómodo, nadie nos regaló nada”, exclamó. Pero ante lo que sería la última presentación de la Pulga en territorio local, fue drástico.

“Vinimos a arruinar el ‘Messipalooza’. Confío mucho en los muchachos, la vida te da oportunidades para quedar en el cuadrito”, manifestó el ex entrenador de las juveniles de la Selección Argentina entre 2018 y 2021, quien asumió como DT de la Selección de Venezuela en 2023 tras ser el asistente técnico de José Pékerman en el mismo combinado.

Fernando Batista, entrenador argentino de la Selección de Venezuela.

Fernando Batista, entrenador argentino de la Selección de Venezuela. (Getty Images)

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

Julián Mazzara

jpasman
toti pasman

Llegó el “Guapo” Paredes: un 5 de Boca, además de jugar bien, se la tiene que bancar

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

