¿Qué canal pasa Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas?

Los cafeteros y la Verde buscan puntos cruciales para acercarse a la cita mundialista del 2026.

Por Agustín Vetere

Colombia y Bolivia se miden por la fecha 17.
© GettyColombia y Bolivia se miden por la fecha 17.

Este martes comienza la última ventana de Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá. Desde las 20.30, Colombia y Bolivia chocarán por la fecha 17 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Se trata de un duelo clave entre dos aspirantes al último lugar que otorga la clasificación directa e incluso al puesto del repechaje.

¿Qué canal pasa Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias?

El compromiso entre los comandados por Néstor Lorenzo y la Verde se disputará este martes 4 de septiembre en Barranquilla desde las 20.30, hora argentina y se podrá sintonizar a través de DSports y su plataforma DGO.

¿Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial 2026?

Para asegurar su presencia en la cita mundialista de próximo año, los de Lorenzo necesitan triunfar ante Bolivia este martes. Incluso, pueden hacerlo sin sumar de a tres si es que Venezuela pierde ante Argentina en el Estadio Más Monumental.

¿Qué necesita Bolivia para clasificar al Mundial 2026?

Para aspirar a clasificar directamente necesitará sí o sí vencer a Colombia este martes y luego volver a triunfar en la última fecha, además de esperar tropiezos de cafeteros y vinotintos. Sin embargo, el repechaje es posible al ubicarse apenas un punto por detrás de Venezuela, quién hoy ocupa ese séptimo lugar.

Las probables formaciones de Colombia y Bolivia

COLOMBIA: Camilo Vargas; Andrés Román, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Jhon Córdoba.

BOLIVIA: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Moisés Villarroel, Henry Vaca, Gabriel Villamil; Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua.

