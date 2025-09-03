La Inteligencia Artificial reveló cómo le irá a Lionel Messi ante Venezuela y el resultado de la Selección Argentina en las Eliminatorias

Este jueves, a partir de las 20:30, la Selección Argentina se enfrentará a su par de Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial 2026, certamen al que los dirigidos por Lionel Scaloni ya están clasificados, pero no así los liderados por Fernando Batista.

En el Estadio Antonio Vespucio Liberti, habrá un condimento muy especial, ya que Lionel Messi disputará su último partido oficial en territorio nacional, por lo que habrá muchísima emoción de por medio. Además, que la Vinotinto aún no tenga su pasaje para la cita mundialista le pondrá muchísimo picante al juego, ya que estarán obligados a conseguir la victoria para mantener sus chances.

A raíz de todo lo que ocurrirá en el barrio porteño de Núñez, BOLAVIP le consultó a ChatGPT cómo le irá a la Pulga en este encuentro, además de lo que será el resultado final frente a un recinto en el que no caberá ni siquiera un alfiler, ya que todos los fanáticos concurrirán para despedir al ídolo.

El pronóstico de la Inteligencia Artificial para Argentina vs. Venezuela

Para comenzar, la Inteligencia Artificial recordó que, además de que la Albiceleste está clasificada al Mundial 2026, también “lidera cómodamente la tabla, lo que permite encarar el partido sin presión por el resultado”. Además, indicó que los dirigidos por Lionel Scaloni “han sido furiosamente potentes en ataque durante las Eliminatorias, siendo la selección más goleadora con 28 tantos”. En su análisis, también destacó que “Venezuela, pese a estar en plena lucha por llegar al Mundial, mantiene un rendimiento muy pobre como visitante: no ganan en 17 eliminatorias fuera de casa”.

En cuanto al resultado del partido, ChatGPT sostiene que “Argentina parte como claro favorito, y la mayoría de los pronósticos le atribuyen una victoria con al menos 3 goles a favor”. Además, exclama que “aunque muchos estiman que Venezuela logra anotar, el escenario más repetido es a favor de Argentina por 3-1“. También vaticinó quiénes serán los autores de los goles: “Lionel Messi hará un gol, probablemente de penal o tiro libre, Lautaro Martínez también marcará un gol de jugada en el área y Julián Álvarez anotará el tanto restante. En tanto, Salomón Rondón marcará para Venezuela, de cabeza o en contraataque”, resaltó.

Argentina – Venezuela, en su último enfrentamiento. (Getty Images)

El pronóstico de la Inteligencia Artificial sobre el rendimiento de Lionel Messi ante Venezuela

Con respecto a lo que será la actuación individual de Lionel Messi frente a la Selección de Venezuela, la Inteligencia Artificial sentencia que “será una noche histórica y emotiva, esperando emociones al máximo, tanto para él como para el público argentino”. De hecho, Lionel Scaloni confirmó que el capitán estará desde el comienzo.

“Messi sumará otra actuación memorable para cerrar este ciclo en casa, reafirmando su liderazgo y legado en la Selección”, afirmó. Incluso, sostuvo que el rosarino “participará directamente en el resultado, con 1 gol + 1 asistencia”. Pero brindó una alternativa en el caso de que se le cierre el arco: “Dejará dos asistencias claras y recibirá una ovación histórica”, sentenció.

