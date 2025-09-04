Es tendencia:
Scaloni explicó por qué Messi no jugará en la visita de Argentina a Ecuador: “Merece descansar”

El entrenador de Pujato valoró la actuación del equipo en el triunfo ante Venezuela y liberó al delantero de Inter Miami de cara al próximo duelo.

Por Agustín Vetere

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.
Por la fecha 17 de las Eliminatorias CONMEBOL, la Selección Argentina derrotó por 3-0 a Venezuela en el Estadio Más Monumental. En su último partido oficial como local, Lionel Messi anotó un doblete, mientras que Lautaro Martínez aportó el tanto restante.

Tal como lo hizo sobre el campo de juego durante el partido, Lionel Scaloni se mostró conforme en conferencia de prensa por lo hecho por sus dirigidos. Además, se refirió particularmente a la situación de la Pulga, a quién liberó de cara al próximo trámite.

“No va a jugar contra Ecuador. No va a viajar. Ha hecho un esfuerzo enorme, un desgaste. Merece descansar y estar con su familia”, anunció el entrenador campeón del mundo sobre el capitán de su equipo hacia el duelo del martes ante la Tri.

De la misma manera, esta vez en zona mixta, Messi confirmó lo propio tras la charla con el DT: “Hablé con Scaloni y decidió que descanse. Vengo de una lesión y preferimos evitar que viaje”.

El próximo partido de la Selección Argentina

Tras golear a Venezuela, los comandados por Lionel Scaloni cerrarán las Eliminatorias el próximo martes ante Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil. El duelo será a las 20, hora argentina, en el marco de la 18° y última fecha del clasificatorio.

Así está la tabla de las Eliminatorias

PUESTOSELECCIÓNPUNTOSDIF. DE GOL
1Argentina (Clasificado)38+22
2Brasil (Clasificado)28+8
3Uruguay (Clasificado)27+10
4Ecuador (Clasificado)26+8
5Colombia (Clasificado)25+7
6Paraguay (Clasificado)25+3
7Venezuela18-7
8Bolivia17-19
9Perú (Eliminado)12-14
10Chile (Eliminado)10-18
